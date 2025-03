A siete meses de la muerte de “Lalo” Gomes, la familia llama cobardes a sus colegas parlamentarios

La familia del extinto diputado Eulalio “Lalo” Gomes emitió un comunicado a la opinión pública que fue compartido a través de las redes sociales del abogado defensor Óscar Tuma. Reclama a parlamentarios y autoridades.

Trata de cobardes a parlamentarios

“A la clase política, le recordamos que Lalo compartía con ustedes todas las semanas en el Congreso, en reuniones y en eventos oficiales. Se codeaban con él, lo llamaban colega y amigo, pero a la hora de exigir justicia, eligieron el silencio cobarde. Prefirieron mirar hacia otro lado antes que comprometerse con la verdad”.

Lea más: Quién era Eulalio “Lalo” Gomes, el diputado abatido en un allanamiento de la Policía

Califican de inaceptable “falta de acción”

“A las autoridades, que debían esclarecer el crimen y dar respuestas a la ciudadanía, les decimos que su falta de acción es inaceptable. Desde el primer día han permitido que esta investigación se contamine, han postergado decisiones claves y han optado por la inacción cómplice”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Plantean tres preguntas para los fiscales

“A los fiscales, que tenían la responsabilidad de conducir una investigación seria e imparcial, les preguntamos:

¿Por qué han ignorado pruebas clave? ¿Por qué han permitido que el caso se estanque sin avances reales? ¿Por qué la impunidad sigue siendo la única respuesta que recibimos?

Finalmente, exigen “justicia real para Lalo, no encubrimientos ni maniobras políticas. No vamos a descansar hasta que los responsables sean llevados ante la justicia. No al silencio, no a la impunidad”.

19 de agosto del 2024

Eulalio “Lalo” Gomes Batista (68) era diputado por Amambay y fue abatido en un allanamiento en su domicilio. Tenía una larga serie de denuncias con respecto a vínculos con el crimen organizado.

Nació en la ciudad de Ponta Porá el 25 de enero de 1956. Su nombre aparece desde hace años en investigaciones en el lado brasileño, aunque pasó “inadvertido” por la Justicia paraguaya durante mucho tiempo, mientras ocupaba lugares de relevancia pública.

Elegido por el movimiento cartista del Partido Colorado, Gomes tuvo un paso breve por la política, luego de involucrarse en la actividad gremial que lo llevó a ser presidente de la Asociación Rural del Paraguay (ARP) en el departamento de Amambay.