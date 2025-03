Cámara confirma condena para el “rey de los tortoleros” Hugo Socal

“Debemos recordar que, con una sola prueba inclusive, puede un Tribunal de Sentencias, lograr una certeza ya sea positiva o negativa sobre un acusado, siempre y cuando la valoración de la misma no altere a la sana critica; pero en este proceso nos hallamos en presencia de un conjunto de pruebas, que si bien son escasas, lo mismo del análisis integral de las mismas es viable llegar a la conclusión a la que llegaron los jueces de Primera Instancia”.

“El eje central de la queja de la Defensa Técnica radica en la prueba de la filmación, donde se constata la presencia del hoy condenado en el lugar del hecho. Sobre ella podemos decir que no es necesaria una pericia para reconocer a las personas que aparecen en las mismas; esto puede hacerlo el propio Tribunal de Sentencias al observar las imágenes, y observar al acusado presente en Sala de Juicios”.

“La pericia que en realidad no es tal, salvo que cumpla los requisitos adecuados, es la denominada fotográfica o fotograma y solamente se utiliza la misma cuando de la observación de las imágenes no se puede determinar o individualizar cosas, objetos o personas ya sea por su baja calidad o su falta de nitidez. A lo visto en el juicio especifico que hoy estudiamos, esta no fue la situación, ya que los jueces acreditaron reconocer llanamente al acusado por medio de la imagen de vídeo, muy especialmente por los tatuajes del mismo”.