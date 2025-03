Error en el cambio de hora: ¿por qué no afectó a todos los celulares?

Según el ingeniero Jorge Parra, jefe de Laboratorio de Tiempo y Frecuencia del INTN, el error en el cambio de hora no ocurrió en los iPhone porque el sistema operativo de estos equipos -iOS- capta la hora “directamente de la zona horaria del país en el cual estamos”.

“Toma la hora que se declara en forma satelital; en lo que el país declara como su zona horaria”, detalló, aunque este no fue el caso para los celulares con el sistema operativo Android, que varias marcas utilizan.

Esto ocurrió porque “en el caso de Android no se envió a todos los dispositivos la actualización del UTC-3 en el caso de nuestro país” aunque aseguró que no cuentan con mayor información sobre el motivo, ya que ese dato “escapa nuestros conocimientos”.

“Lo que le compete al INTN sí ya estaba desde octubre del año pasado cuando se estableció como ley que debe quedar fijo el UTC-3. Nosotros estamos en constante comunicación con las organizaciones pares″, precisó en comunicación con ABC Cardinal.

Sobre el caso de la funcionaria Lourdes Sosa Cuevas, quien fue agredida físicamente por parte de un abogado en Alto Paraná, la directora del INTN, Lira Giménez, confirmó que diariamente se insiste a la Policía y a la Fiscalía para que puedan capturar al autor.

“Que no cese ni por ni un minuto la búsqueda de este personaje; no tenemos que minimizar lo que pasó porque fue algo grave. Es una representante de una institución, una funcionaria que se fue a hacer su trabajo y no podemos dejar que la gente haga lo que quiera”, manifestó.

Por su parte, el abogado Walter Ramón Acosta fue imputado por coacción, coacción grave y resistencia tras atacar a inspectores del instituto.

En referencia a las irregularidades detectadas en la estación de servicios localizada en Tavapy, Giménez precisó que de 28 picos expendedores, se encontraron anomalías en 15.

