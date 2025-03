¿Por qué se registró el cambio erróneo en la hora? Esto indica un experto

El retraso de una hora entre la madrugada del domingo y la noche del sábado generó una confusión en miles de personas, ya que sus dispositivos marcaron la hora incorrecta, algo que también afectó a distintas aplicaciones. La situación, a más de 24 horas de haber ocurrido, continúa generando dudas, incluso en el Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN).

Según explica el doctor Luis C. Benítez Aguilar, informático, docente y secretario de la Sociedad Paraguaya de Inteligencia Artificial, todos los dispositivos conectados a internet y sin importar su tipo, funcionan internamente con el tiempo universal coordinado (UTC-0) y para mostrar la hora local, los equipos buscan en una base de datos la diferencia horaria respecto a Greenwich, según la ubicación correspondiente.

“En Asunción esa diferencia debería ser de menos tres horas. Si la configuración está en modo automático, el sistema ajusta la hora basándose en esta información; si es manual, vos sos el responsable de actualizar la hora”, precisó en comunicación con ABC Color.

Asimismo, citó que la base de datos global que regula estas zonas horarias es administrada por Internet Assigned Numbers Authority (IANA), una organización no gubernamental de Estados Unidos. Con esto, cada vez que un país modifica su huso horario, se debería notificar a IANA para la actualización del dato con el fin de que gigantes tecnológicos como Google, Microsoft, Apple u otros la incorporen a sus sistemas y justamente se evite lo que ocurrió en nuestro país.

Ley retroactiva y poco tiempo

En lo que refiere a la ley promulgada por el presidente Santiago Peña en octubre del año pasado, Benítez recordó que su promulgación fue el 11 de ese mes, sin embargo, entraba en vigencia desde el 6, es decir, era retroactiva y la situación inclusive generó un debate dentro del IANA ante una inconsistencia legal.

“Algunos sistemas sí actualizaron y otros no; cinco meses no es el tiempo adecuado para forzar esta utilización de esta base de datos para todos los sistemas. Son tiempos que no se manejan en el Ejecutivo y el Legislativo; se hizo mal la ley y se tendría que haber dado al menos un año para forzar el huso”, comentó.

Además, esta responsabilidad no recae solamente dentro del Poder Legislativo y la titularidad del Ejecutivo, sino, consideró que el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic), ya tuvo que haber detectado antes o como máximo, finales de febrero que no se estaban actualizando las bases de datos, esto nuevamente, con el objetivo dar aviso y evitar el cambio erróneo.

“El Mitic tuvo que haber avisado antes, por lo menos con semanas de antelación de que esto que se venía. El INTN avisó a la IANA y por eso se actualizó, pero no hubo el tiempo necesario para actualizar todas las bases. El tiempo es sumamente delicado porque es una cuestión de ciberseguridad, las transacciones bancarias pudieron tener problemas, los semáforos... es algo que aparentemente no genera daño, una hora más o menos, pero sumar o restar puede afectar la economía de la gente. Todos los sistemas dependen del tiempo”, concluyó.

