Plaza Naciones Unidas: Gabinete de Nenecho dejó plantada a la Junta Municipal, evitando rendir cuentas

Nelson Mora, jefe de Gabinete de Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista), dejó plantada a la Junta Municipal de Asunción, que lo había convocado para este miércoles, a fin de rendir cuentas sobre las obras inconclusas de la plaza Naciones Unidas del barrio Mburicaó. Además de él, estaban convocados otros tres directores, la fiscalizadora de obras y el representante legal de la empresa adjudicada.

Mora envió una nota en la que se excusaba de participar, alegando supuesta falta de tiempo para preparar la documentación requerida. Álvaro Grau (PPQ), concejal opositor, cuestionó este argumento y recordó que se los convocó hace una semana.

“La dirección de Planeamiento Urbano es la ejecutante del contrato, debe saber de memoria esta situación, ya que es la única plaza que está en ejecución actualmente. No hay más ningún otro proceso licitatorio que esté en ejecución con respecto a las plazas”, reclamó.

Grau reclamó que, como jefe de Gabinete, Nelson Mora debería exigir a sus directores que la información requerida esté a disposición de la Junta Municipal. “En todo caso, podrían haber remitido la información y si alguno de ellos estaba ocupado, se excusa. Pero que no se pueda venir porque ninguno de ellos tenía ninguna información, me parece una falta de respeto o, al menos una irresponsabilidad tremenda”, criticó.

Plaza está cerrada hace dos años

Grau criticó que la Intendencia tenga esta conducta, sobre todo en una obra que tiene más de 18 meses de atraso, razón por cual la plaza cerrada hace más de dos años.

“Es a lo que, por lo visto, tenemos que ir acostumbrándonos; a que los directores no concurran cuando se los convoca, a que respondan lo que quieran responder y no respondan lo que ellos consideran que no deben responder”, criticó.

El concejal opositor, señaló en ese sentido, que la actual administración pretende otorgar a la Junta Municipal la posición de un “mero organismo de trámites de papeles, porque así nos tratan”, reclamó.

Por pedido de Grau, la Junta Municipal aprobó que los mismos integrantes del Gabinete del intendente sean convocados nuevamente para el próximo miércoles.

El motivo de la convocatoria

En la última sesión, la semana pasada, el concejal Grau había propuesto la convocatoria de Nelson Mora, jefe de Gabinete de Nenecho, además de los directores de Desarrollo Urbano, Administración y Finanzas y Planeamiento Urbano, entre otros, para explicarle a la Junta el verdadero motivo de la demora de las obras.

Además, Grau y otros concejales de la oposición reclamaron que la Municipalidad de Asunción haya desembolsado más de G. 562 millones, pese a lo cual, la obra lleva más de 18 meses de retraso.

Grau recordó entonces que los informes de la intendencia adjudicaban la demora a un advenimiento y modificaciones del contrato, pero que ante la Junta, el representante de la firma adjudicada había dicho que los retrasos correspondían a falta de pago por parte de la Comuna.

La obra de revitalización de la plaza Naciones Unidas del barrio Mburicaó había tenido su palada inicial en enero de 2023 y estaba prevista su conclusión para septiembre de ese año. La empresa D&D Arquitectura y Construcción S.R.L., representada legalmente por Dardo Nicolás González Ramos, fue adjudicada con más de G. 2.094 millones, monto que fue posteriormente ampliado a más de G. 2.300 millones.