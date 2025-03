Lo que dice el abogado que agredió a funcionaria del INTN en un comunicado

Esta mañana se publicó un comunicado del abogado Walter Acosta, quien fue grabado golpeando a Lourdes Sosa Cuevas, funcionaria del Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN). El profesional reaccionó violentamente a la clausura de picos de expendio de combustible por irregularidades, durante un control en una estación de servicios para la cual prestaba servicios en Tavapy, Alto Paraná.

“Por este medio expreso mi más sincera solicitud de disculpas, en especial a la señora previamente mencionada, y en general a todas las demás mujeres de todo el mundo, al público en general y a mis colegas en particular. No existen palabras que pudieran ser suficientes para rectificar, remediar o minimizar lo que ya se ha hecho”, manifestó.

Lea más: Audio: así amenazó y agredió el abogado a los funcionarios del INTN

Agregó que con su comunicado no pretende que su “agravio” sea olvidado o acabe en un “reproche generalizado”, pero lo considera como un primer paso para corregir sus errores y asumir su responsabilidad.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Aseguró que va a afrontar todas las consecuencias de sus actos, sean estas de índole jurisdiccional, administrativa, moral, ética y/o social, aunque ello tenga como consecuencia una sanción penal privativa de libertad.

El argumento del abogado que agredió a funcionarios del INTN

“Como cualquier simple mortal erré y me dejé llevar por una actitud violenta fruto de no haber podido controlar mis emociones y no existe absolutamente ninguna excusa posible para mis actos. Comprendo y me identifico con la reacción social, entiendo la rabia, la frustración, el enojo y el descontento generalizado. Lamento no poder borrar lo acontecido. Solo me resta pedir disculpas a todos y afrontar todas las consecuencias de mis actos en todos los ámbitos”, expresó.

Lea más: Abogado que golpeó a funcionaria del INTN se encuentra en celda común

Dijo que no tiene ninguna “excusa” para ofrecer, por lo que no hará ningún otro tipo de declaración, debido a que no existen palabras que puedan atenuar lo ya ocurrido.

“Asumo, acepto y comparto completamente el reproche social, el enfado y la furia colectiva nacional que resultan lógicos ante la extrema gravedad de la situación acaecida”, recalcó.

Resaltó un pedido especial de disculpas a la empresa 3 Fronteras, propietaria de la estación de servicios intervenida y la cual contrató sus servicios profesionales. “Nada tiene que ver con la violencia de mis actos, o la postura agresiva de mi parte; sin embargo, mis actos personalísimos han afectado a la citada empresa, que es inocente en toda esta situación”, señaló.

Lea más: Decretan prisión preventiva de abogado que abofeteó a funcionaria de INTN

Relató que recibió numerosos mensajes con adjetivos calificativos y que los acepta “humildemente”.

“También a ellos extiendo mi solicitud de disculpas públicas, aunque, admito de manera redundante que ello no es suficiente como retaliación por lo acontecido ni puede borrar lo pasado”, finalizó en su comunicado publicado en el diario Última Hora.