Audio: así amenazó y agredió el abogado a los funcionarios del INTN

Funcionarios del Instituto Nacional de Tecnología y Normalización (INTN) detectaron irregularidades en los equipos de una estación de servicios de Tavapy, Alto Paraná, el pasado 18 de marzo. Esto derivó en una brutal agresión contra dos de los trabajadores, relató la ingeniera Lourdes Sosa, jefa del equipo, quien fue empujada y abofeteada por el abogado Walter Acosta.

“Me golpeó en la nuca. Le tiró al piso a mi compañero, le dio patadas; por último, a mí me dio una cachetada”, relató la profesional.

Igualmente, contó que antes de la cachetada que quedó registrada en video, el abogado la empujó y ella cayó al suelo. “Me levanté, me puse de frente al señor, no tengo por qué achicarme frente a nadie; estábamos haciendo nuestras funciones”, señaló.

Agregó que mientras un funcionario le ayudaba a levantarse, vio que el abogado estaba golpeando a otro compañero que estaba en el suelo, recibiendo patadas. “Cuando yo le reclamé, me dio esa cachetada”, precisó.

Destacó que el abogado reaccionó así ni bien llegó a la estación de servicios, después de que ellos hayan culminado la inspección. El motivo de su enojo fue que el INTN detectó irregularidades en las mediciones. Los picos de carga de nafta súper entregaban menos litros que los que registraba la máquina. También constataron malas condiciones de otros picos.

Contó que cuando terminaron elaboraron el acta de intervención y solo faltaba clausurar los picos. Sin embargo, a pedido del playero, aguardaron al representante legal de la estación de servicios para explicarle el procedimiento.

Añadió que intentó detallarle lo que se detectó, como supervisora del equipo, pero el hombre llegó lanzando improperios. Uno de los funcionarios logró grabar en audio ese momento.

La amenaza y las agresiones del abogado

Según el audio, que consta en la carpeta fiscal, el abogado se mostró muy molesto y cuestionó inspecciones seguidas al mismo negocio. Asimismo, amenazó con denunciarlos.

“Les voy a denunciar para que vean que no da gusto. Si yo digo que pidieron plata y tengo dos testigos acá, van a ver lo que es el sistema judicial paraguayo. Claro que sí te estoy amenazando, no es un delito de acción penal pública. Mañana publico en ABC y a quién le van a creer, ¿a ustedes? Corruptos, bandidos. Yo te puedo tratar como yo quiera, siga de acá, fuera, váyase de acá. Sigapy carajo (sic)“, fue parte de lo que dijo el abogado.

En ese último momento se escuchan los golpes y reclamos por parte de las víctimas que estaban siendo agredidas.

Escuche el audio completo:

Va a ir hasta el final

La funcionaria destacó que personalmente presentó un abogado para encarar esta demanda y aseguró que no va a desistir hasta que el agresor reciba su castigo. Destacó que se siente muy afectada y lamentó que hayan levantado su orden de captura.

Dijo que, sin importar si reciba amenazas o intentos de chantaje, buscará justicia. Destacó que tanto la institución como su familia la apoyan incondicionalmente y es por ellos que irá “hasta el final”.