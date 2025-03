Triste realidad: pasajeros lamentan mal servicio del transporte público

La parada de buses ubicada en la vereda de la Estación de Buses de Asunción, sobre la avenida República Argentina, se encontraba abarrotada de gente esperando una unidad de transporte público durante las primeras horas de este viernes. Los pasajeros lamentaron la falta de más unidades del transporte público.

Colectivos repletos, con pasajeros viajando en la estribera, es la postal de cada día en las paradas, donde la “hora pico” se complica mucho más.

Un usuario lamentó que no se invierta en el transporte público. “A veces tengo que usar plataforma, pero no siempre se puede porque el sueldo no alcanza”, refirió.

Otra pasajera que esperaba la Línea 38 manifestó que debe esperar entre 40 y 60 minutos cada vez que utiliza el servicio y que muchas veces ni siquiera puede abordar porque viene repleto. “Tengo que esperar hasta que alguno me lleve”, agregó.

“Me acuerdo de que los empresarios nos prometieron que íbamos a viajar sentados, pero como siempre, el Gobierno miente y nosotros pagamos. Esto no va a cambiar, porque es un negocio de ellos”, lamentó.