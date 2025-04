Video: comunidad aislada de Boquerón denuncia abandono de Unidad de Salud Familiar de la zona

Valoy Ríos, vicepresidente de la Comisión Vecinal de Virgen de Fátima, lamentó que el Gobierno Nacional haya gastado millones en la construcción de esta infraestructura que es nueva, pero que no se le está dando la utilidad que la población necesita urgentemente.

El poblador lamentó que de un día para el otro, la única doctora que estaba atendiendo en el centro de salud, fue retirada del lugar por parte de la directora del Hospital de cabecera de Filadelfia, sin argumento alguno. Lo único que supieron después de averiguar, es que la doctora hizo un convenio con un hospital privado de Filadelfia para especializarse. El entrevistado dijo que no están en contra de que la profesional se capacite, pero que el Ministerio de Salud Pública no podía haber dejado a la USF sin un médico reemplazante.

Comentó también que anteriormente contaban con dos licenciados en Enfermería que brindaban primeros auxilios, pero que estos no tenían rubros del MSP, sino que eran contratados por la Municipalidad de Boquerón, y sus contratos culminaron.

Hay medicamentos dentro el edificio cerrado

Según denunció Valoy Ríos, adentro del edificio de la Unidad de Salud Familiar abandonada hay medicamentos y leche que se debía repartir a los niños de la comunidad, pero ni siquiera puedan darle uso a estos insumos, debido a que no hay personal de salud atendiendo.

En medio de estas precariedades, la localidad enfrenta el avance implacable del río Pilcomayo, que los dejó con la ruta bloqueada y el territorio inundado. En estos momentos, la comunidad está completamente aislada, sin tener la posibilidad de salir ante cualquier emergencia que se presente.

No tienen ningún otro hospital cerca, y alertó que quienes más sufren son los niños de las comunidades indígenas, donde ya se registraron muertes infantiles a consecuencia de enfermedades no tratadas.

Comentó que el intendente de Boquerón, César Ignacio González Brítez, tiene la buena predisposición de contribuir para la apertura del centro de salud, pero necesitan de los rubros del MSP.

Hay profesionales capacitados en la zona

“Cómo no van a tener rubro, el Estado tiene mucha plata, cómo un pequeño hospital no van a tener para poner uno o dos doctores y un licenciado. Sabemos que es difícil que vengan así nomas a un lugar tan lejano porque no tienen aún vivienda para los doctores, pero hay personas de la zona, que son licenciados, tienen documentos habilitados y pueden servir para hacer primeros auxilios”, reclamó el representante de la comunidad.

También lamentaron que fue retirada la única ambulancia con la que contaban, y que le había sido adjudicada a la comunidad.

Valoy Ríos pidió a las autoridades de Salud Pública acudir a ayudarlos “antes de que pase una catástrofe acá, porque está lloviendo 120 milímetros por día durante más de ocho días, el río no perdona y está aumentando”, finalizó.