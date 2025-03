USF en Luque y Limpio, abandonadas por el Ministerio de Salud

Unidades de Salud Familiar (USF) de Luque y Limpio, están prácticamente abandonadas por el Ministerio de Salud Pública (MSPBS) y se mantienen gracias al esfuerzo de los médicos y personal sanitario. En estos servicios, principalmente faltan medicamentos, según las denuncias realizadas por los usuarios.

Lea más: Barán se rehúsa a renunciar y apunta al exdirector del hospital de Villarrica

La Unidad de Salud Familiar de Mora Cué, Luque, fue habilitada hace cuatro años, durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, y cuenta con atención en Pediatría, Obstetricia y Odontología. Sin embargo, la única médica del servicio que depende de Salud Pública, está de vacaciones.

Mientras la profesional usufructúa su tiempo libre estipulado por ley, son las enfermeras y recursos humanos de la USF quienes se ingenian para suplir la ausencia. En el predio de esta USF, se observa también la maleza que inunda el predio. Según los propios funcionarios del servicio, ellos se encargan de la limpieza mediante el alquiler de desmalezadoras y, a veces, ayuda la Municipalidad de Luque.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En la Unidad de Salud Familiar de Villa Madrid, Limpio, por otro lado, denunciaron una carencia frecuente de medicamentos, según las denuncias realizadas por los usuarios.

USF: no encontrás medicamentos o doctores, se quejan pacientes

Una madre de familia que llegó hasta la USF Villa Madrid de Limpio, contó a ABC TV que se acercó al servicio buscando la realización de electrocardiograma para sus hijos, que acuden a la escuela y deben realizarse la inspección médica. La señora, identificada como Marta Ramírez indicó que recibió como respuesta que primero se debe hablar con el director.

Lea más: Hospital de Trauma exige destitución de ministra Barán, por inoperante, negligente y mentirosa, afirman

“Hay muchas USF (en Limpio), pero de que te sirve una unidad familiar cerca si vos venís, y no hay nada. Enalapril, por ejemplo, a veces conseguís, a veces no. Si viene con dolor de estómago la criatura, no hay medicamentos, a veces no encontrás doctores, tenés que pagar Bolt para llegar al Hospital de Limpio, donde te tienen cuatro horas (esperando) siendo que te vas de urgencia”, lamentó la mujer.

“El gobierno tiene que priorizar la salud y la educación, que está encima de todo. Es fundamental", resaltó la usuaria.

USF atiende a unas 30 personas por día

La encargada del turno mañana de esta USF, doctora Lorena Martínez refirió que las carencias existen y, que esto se debe porque en ocasiones se encuentran sobrepasados. Indicó que muchos usuarios de otros barrios acuden a los servicios de la USF Villa Madrid, considerando que este dispone de un horario extendido que va de 07:00 a 21:00.

“Hay algunos insumos y medicamentos que nos suelen faltan, porque abarcamos una población bastante grande, que tienen enfermedad crónicas como hipertensión, diabetes y a veces sí, no nos llega todos los meses lo necesario para toda la población”, afirmó.

Lea más: Salud en crisis: gobernadores y parlamentarios son quienes ponen directores y viceministros, lamentan médicos

Martínez precisó que por día, atienden a unos 30 pacientes y que muchos llegan desde “fuera de zona”, lo que aporta a que el stock se desabastezca.

“La ciudad de Limpio cuenta con 20 USFs, de las que cuatro tienen horario ampliado. Villa Madrid, al ser una de horario extendido, debe abastecer también a otras unidades que son satélites”, sostuvo.