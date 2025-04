¿Por qué padres morosos no pueden renovar su licencia de conducir?

Los registros de conducir vencieron a finales de marzo en varios municipios, lo que generó que numerosas personas vayan a realizar el trámite de revalidación o renovación.

En medio de las largas esperas para llegar a las ventanillas de pago, varias personas se toparon con la imposibilidad de realizar el trámite, ya que figuran en la lista de padres morosos, por no pagar la prestación alimentaria a sus hijos.

Con relación a esta situación, el director de la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci), Nelson Peralta, explicó: “Muchos se sorprendieron porque están en la lista negra. Hace dos años que estaba en vigencia la ley que establecía la creación del registro de padres morosos y que la Corte tenía en sus sistemas”.

“Entonces, el ciudadano que no paga su cuota alimentaria a sus hijos, conforme a la ley, no podrá renovar ni sacar registro nuevo. De esta forma, desde la Opaci estamos ayudando a los niños que no están recibiendo lo que corresponde por parte de sus padres”, agregó.

Es un registro automático

“Cuando un padre moroso que ya está figurando en el registro de la Corte Suprema quiere renovar o sacar un nuevo registro, automáticamente el sistema bloquea y emite una señal que dice el motivo”, profundizó el director de la Opaci.

En otro momento, señaló que no tienen un registro de cuántas personas no pudieron realizar el trámite, pero que ya están trabajando para contar con esos datos de forma automática. “El año pasado tuvimos siete casos que pudimos detectar, porque las municipalidades ayudaron con eso”, refirió.

“Para salir de esa lista, el ciudadano que está bloqueado debe saldar su deuda, la Corte Suprema le debe borrar de la lista negra y ahí puede acercarse a realzar el trámite ya sin inconvenientes”, concluyó.