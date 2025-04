San Antonio: habilitación de primer hospital genera conflictos

En julio del año pasado, la municipalidad local entregó una edificación para el primer hospital materno infantil de la ciudad de San Antonio al Ministerio de Salud. Sin embargo, hasta la fecha, el centro médico no es habilitado y la situación genera conflictos.

La cartera de estado cuestiona la construcción y exige algunas refacciones a la comuna, para pder autorizar la habilitación. Según concejales colorados, incluso el edificio antiguo del centro de salud se tenía que reacondicionar.

“La municipalidad tenía que realizar una construcción nueva de más de 900 metros cuadrados y reacondicionar más de 600 m² del edificio antiguo, pero no se hizo, y en el convenio y en la misma licitación figuran todos los trabajos”, expresó el concejal colorado, Aldo Maciel.

Agregó que la corporación legislativa aprobó por unanimidad la construcción para el futuro materno infantil de la ciudad y la inversión de más de G. 2.000 millones y aseguró que se hizo de manera adecuada.

El Ministerio de Salud cuestionó el cielo raso, el piso y hasta la pintura azul del edificio, según comentaron los responsables del centro de salud. También contaba con goteras y humedad en las paredes.

Por su lado, el intendente, Santiago Aguilera (PLRA), manifestó que la construcción se realizó de acuerdo con la licitación y la planilla de obra, y dijo que incluso la cartera de estado dio su aprobación, pero ahora solicita una readecuación.

“El ministerio pide una readecuación, y la obra se hizo de acuerdo con la licitación y la planilla, e incluso tenemos la conformidad del ministerio, de acuerdo con la obra que se hizo. No puedo hacer más de lo que figura en el llamado y la planilla”, expresó el jefe comunal.

“Son solo excusas, buscan politizar”, alegó el intendente

El jefe comunal indicó que en el ministerio solo buscan "excusas" para no habilitar el hospital y que quieren politizar el tema. Señaló que esta situación perjudica a toda una ciudad, que exige un centro materno infantil con todas las comodidades.

“El ministerio pide una readecuación, o esa es supuestamente la historia que presentan, por la cual no habilitan, y vamos a hacer, porque queremos un hospital para la ciudadanía y ojalá que no sea un gasto al pedo y que no nos habiliten de nuevo”, expresó el titular comunal.

Incidentada sesión

El miércoles último, la Junta Municipal local convocó a la directora del centro de salud, doctora Cintia Ríos, para conocer detalles del porqué no se habilita el hospital. Sin embargo, la sesión terminó abruptamente debido a incidentes con el concejal liberal, Leonado León.

La titular del nosocomio llegó hasta la junta local para explicar la situación, pero fue cuestionada por los ediles oficialistas y tuvo que abandonar la sede municipal, según indicaron los legisladores disidentes.

El edil, Leandro León, negó que haya faltado el respeto a la doctora, y alegó que solo pidió el cierre de debate, porque ya estaba caldeando el ambiente y, “para evitar males mayores”, solicitó cerrar el tema.

“Se citó a la directora para que dé explicaciones del porqué no se habilita el hospital, porque el convenio firmado con el ministerio se cumplió, pero ellos alegan de que la obra fue rechazada, porque se hizo mal y que se sobre facturó, pero el fiscalizador dio su conformidad”, expresó el legislador comunal.

Alegó que solo buscan "excusas" para no habilitar y que los visitantes se pusieron nerviosos y solicitó el fin del debate, supuestamente para que no pase a mayores.

Por su lado, el jefe comunal indicó, que buscan politizar el tema de la habilitación del centro asistencial. “No me gusta cómo encaran el tema, quieren politizar y yo fui claro con la directora para no meter la política partidaria, y sé de dónde viene la presión para ella y se perjudica a la ciudadanía”, expresó.

La directora, Cintia Ríos, no quiso ahondar en detalles sobre el incidente registrado en la junta y solo se limitó a decir que emitirá un comunicado a la opinión pública. Reafirmó su compromiso "inquebrantable con la salud y el bienestar de la comunidad".

”A pesar de este incidente, hago un llamado a la reflexión sobre la importancia del respeto y la tolerancia en el debate público, y confío en que a pesar de los desafíos, juntos construiremos un futuro más próspero para la salud local”, expresó.

Agregó que está trabajando con los asesores legales para abordar la situación de manera adecuada. También intentamos escuchar la versión del director regional, Lyton Snead, pero no respondió a los mensajes ni las llamadas al celular. Si quiere abordar el tema, la redacción local se mantiene atenta.

La obra estuvo a cargo de la empresa constructora Lemuria SA, representada por Pablo Rodríguez, fue adjudicada por licitación pública y según la denuncia tendría innumerables falencias.