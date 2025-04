Carlos Granada cuestiona integración de tribunal y traba juicio por supuesto acoso sexual

El recurso de reposición con apelación en subsidio fue planteado a las 19:40 del pasado viernes 4 de abril por el Abg. Álvaro Arias, defensor del periodista Carlos Granada, contra la providencia que designó a la jueza Sonia Villalba como miembro del Tribunal de Sentencia, en reemplazo del juez Juan Pablo Mendoza, quien inicialmente integraba el colegiado, pero fue desafectado por superposición con otro juicio oral donde es presidente del tribunal. El exdirector de prensa del grupo Alba Visión está acusado por supuestos hechos punibles contra la autonomía sexual.

“En todo caso, si un magistrado no puede intervenir en una causa se tiene que inhibir, y no ser desplazado. Además, los días fijados para el juicio oral son cinco (7, 8, 9, 10 y 11 de abril de 2025), de los cuales dos días no iba a poder estar el juez Juan Pablo Mendoza, según la providencia. En consecuencia, consideramos que no es correcto desplazar de esta manera al magistrado”, expresó el Abg. Álvaro Arias.

Luego de analizar lo planteado por la defensa y el pedido de rechazo realizado por la fiscal Luz Guerrero y el representante de las víctimas, Abg. Rodrigo Yódice (querellante), el Tribunal de Sentencia presidido por la jueza Laura Ocampo e integrado por Cándida Fleitas y Sonia Villalba rechazó el recurso de reposición y remitió el caso a la Cámara de Apelaciones para que resuelva la apelación subsidiaria.

Hasta tanto un Tribunal de Apelación Penal no tome una decisión sobre el planteamiento de la defensa, el presente juicio oral para el comunicador acusado de supuesto acoso sexual, coacción y coacción sexual no podrá continuar.

Carlos Granada, acusado de supuesto acoso sexual

La acusación del Ministerio Público, presentada por las fiscales Nathalia Silva, Luz Guerrero y Claudia Aguilera en contra de Carlos Javier Granada Fernández es por los hechos punibles de acoso sexual, coacción y coacción sexual, supuestamente cometidos contra un grupo de trabajadoras de prensa del Grupo Albavisión, donde el mismo se desempeñaba como gerente.

La presente causa penal inició luego de que varias trabajadoras de prensa del Grupo Albavisión (de los canales SNT y C9N) presentaran denuncia ante el Ministerio Público en contra de Carlos Granada, en mayo de 2022, argumentando que en reiteradas ocasiones las acosó sexualmente.

En la acusación, presentada el 23 de agosto de 2023, las fiscalas Nathalia Silva, Luz Guerrero y Claudia Aguilera nombran a las víctimas de los ataques sexuales y resaltan que los relatos son coincidentes con los testimonios brindados en sede fiscal, así como los brindados en oportunidad de la contención psicológica y toma de relatos realizados ante las psicólogas del Centro de Atención a Víctimas del Ministerio Público.

Carlos Granada se expone a 15 años de cárcel

Luego de presentar la acusación, en agosto de 2023, la fiscal Claudia Aguilera había explicado que, atendiendo los hechos acusados al exgerente de prensa del Grupo Albavisión, en el caso del acoso sexual y la coacción la pena que establece el Código Penal es de hasta 2 años. Sin embargo, con respecto a la coacción sexual es hasta 10 años.

“Considerando que nosotros hemos acusado por tres tipos penales, el marco podría llegar incluso hasta 15 años. Es decir, la calificación jurídica cuya pena es más alta que es la coacción más la mitad de la misma, son 15 años la expectativa”, resaltó la agente del Ministerio Público.

Carlos Granada fue imputado el 27 de agosto de 2022 por presuntamente haber cometido coacción, coacción sexual y acoso sexual mientras ejercía una gerencia en Canal 9. Recién el 11 de noviembre de ese año se puso a disposición de la Justicia y el juzgado de Garantías ordenó su prisión preventiva en la cárcel de Emboscada.

El 17 de febrero de 2023, Carlos Granada dejó la prisión y pasó a cumplir arresto domiciliario, bajo una fianza de G. 900 millones, hasta que el 19 de mayo de ese año el periodista obtuvo la libertad ambulatoria, por compurgamiento de la pena mínima, según dispuso el entonces juez de Garantías de la causa Julián López (hoy jubilado).

