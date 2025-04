Urgen a la Fiscalía diligencias en caso de supuesto abuso sexual en niños

Los abogados Alfredo Montanaro y Sebastián Ibarra representan al padre de dos hermanitos de 5 y 3 años, uno de los cuales habría sido víctima de abuso sexual por parte de la actual pareja de la madre. El denunciante, que presentó varios urgimientos a la Fiscalía para impulsar la investigación del caso, se encuentra divorciado de la madre de los niños desde año 2023.

El hecho que dio origen a la investigación ocurrió en marzo de 2024, cuando el mayor de los hermanitos le contó que la nueva pareja de su madre le puso el dedo “donde hace popó”. El niño le contó que también su su padastro le quitó el pañal a su hermano menor, al que le pega con cinto si hace sus necesidades en su ropa.

Ante esta situación, el padre realizó la denuncia por supuesto abuso sexual ante el Ministerio Público para la investigación correspondiente, labor que recayó en la unidad fiscal a cargo de Teresa Sosa.

Jueza dio trámite de oposición a pedido de desestimación de denuncia

El abogado Montanaro explicó que a pesar de haber sugerido una serie de diligencias tendientes a investigar el caso, no encontró eco en la Fiscalía. Es más, la fiscala Sosa incluso solicitó la desestimación de la denuncia, sin haber tomado antes la declaración al niño en Cámara Gesell, motivo por el cual este requerimiento fue rectificado por el superior.

El 9 de diciembre del año pasado la jueza penal de Garantías Clara Ruiz Díaz dio trámite de oposición al requerimiento de Sosa y ante la ratificación de la misma en su postura, al día siguiente el caso fue derivado a la Fiscalía adjunta.

Al explicar su decisión, la magistrada advierte disparidad de fechas de un informe ofrecido por la Fiscalía (tiene fecha de elaboración el 16 de enero de 2024 pero fecha de ingreso el 14 del mismo mes) y que precisa que con otra discordancia observada, constituyen “situaciones que deben ser analizadas de forma minuciosa dado que los hechos denunciados versan sobre abuso sexual en 2 menores de edad por lo que se requiere que se realicen investigaciones con mayor profundidad, a los efectos de garantizar el efecto superior del niño por lo que corresponde imprimir el tramite previsto en el art. 314 primer párrafo del C.P.P”.

Fiscal adjunto dispuso declaración de niños en cámara Gesell, entre otras diligencias

Precisamente a los efectos de agotar la investigación, el fiscal adjunto Augusto Salas rectificó el requerimiento de Sosa y solicitó el sobreseimiento provisional del procesado, a fin de que se puedan realizar las diligencias necesarias para concluir la investigación y llegar a “la comprobación plena de la verdad”.

“Ahora bien, del caudal fáctico emergente y de las constancias de autos, esta representación pública advierte que la figura procesal de desestimación no corresponde, pues la investigación aún no ha sido agotada. Más bien existen ciertas cuestiones que no han quedado del todo esclarecidas y que merecen una investigación más profunda”, concluyó Salas.

El fiscal adjunto recomentó la realización de cinco diligencias específicas, la primera de ellas , la principal de ellas la declaración testifical del mayor de los hermanitos en Cámara Gesell.

“Pese a lo requerido por su superior, Fiscal General Adjunto y el progenitor este es el momento en que el Ministerio Publico, pese a las reiteraciones, se ha mantenido en silencio haciendo caso omiso no solo a lo requerido por el Superior sino a lo peticionado por el progenitor del menor presuntamente víctima del hecho. Siquiera se ha expedido por la negativa y menos aún dado algún fundamento para mantenerse en pasividad” señala el último urgimiento presentado por Montanaro e Ibarra en la semana pasado, al tiempo de resaltar que reiteró su pedido en fechas 29 de enero, 20 de febrero y 17 de marzo último.