Familiares de reclusos se manifiestan solicitando igualdad

Cerca de 30 personas se manifestaron esta mañana frente al Ministerio de Justicia, solicitando al ministro Rodrigo Nicora, igualdad para todas las personas privadas de Libertad.

El reclamo es por 31 personas presas en cárceles de máxima seguridad, quienes, según sus familiares, son tratados de forma inhumana, ya que están encerrados 23 horas al día, algo que se repite hace un año y cuatro meses.

“Somos familiares de los recluidos que están en la máxima seguridad en Emboscada y Minga Guazú. Hace un año y cuatro meses que ellos están inhumanamente. Les tienen peor que un animal y solo estamos pidiendo que le pasen al otro modo o les trasladen a otro penal, porque este todavía no está terminado”, explicó Elva Medina, madre de uno de los recluidos.

“Ellos no cuentan con luz propia, estiran del otro penal. No tienen agua y hay veces que no le dan de comer. Entran y los policías les desnudan y les graban. No sabemos con qué intención”, agregó.

Consultados sobre qué es lo que piden, señaló: “Nosotros no pedimos privilegios para ellos. Solamente estamos pidiendo sus derechos, porque también son seres humanos. Mi hijo, por ejemplo, no está condenado, está procesado e igual le tienen inhumanamente. Y hay personas con problemas de salud y tampoco le asisten”.

En otro momento remarcó que con los directores de allá (centros penitenciarios) no pueden hablar, porque cada vez que van se les niegan. “Allá no hay ninguna reinserción espiritual ni terapéutica. No hay nada para ellos”, indicó Elva Medina.

Sin noción del tiempo

“Ellos ya no tienen noción del tiempo porque 23 horas al día están encerrados. No ven la luz del sol. Además, solo permiten verle una hora cada quince días. Y si entra su esposa, ya no puedo ingresar yo, que soy la mamá, ni sus hijos no le ven hace un año y cuatro meses”, graficó la angustiada madre.

Luego reiteró: “Queremos que se les traslade de módulo o a otro lugar donde pueda abrazar a mi hijo. No queremos privilegios, solo sus derechos”.

“Somos personas de diferentes ciudades. Pero en esta ocasión vinimos pocos, pero para la próxima vamos a triplicar la cantidad de personas”, finalizó.