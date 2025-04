Video: ¿soñaste con jugar en el Barcelona de Messi? Esta es la historia de tres hermanitos paraguayos

Tres niños, que son hermanos, sueñan con jugar en el Barcelona de España, al igual que el campeón del mundo, Lionel Messi, en La Masia y están cerca de cumplirlo, luego de que fueron convocados por la academia de Barcelona de España.

“Ellos tienen una invitación oficial, una invitación de parte de la gente del club en donde los coaches mismos vinieron a Paraguay, seleccionaron algunos chicos y en este caso los tres niños están convocados para ir a hacer una presentación en un torneo internacional, el torneo más grande de lo que sería Barça Academy, le llaman ellos la World Cup”, explicó Gonzalo Olmedo, padre de los niños y entrenador de fútbol.

Gonzalo contó que en el torneo se congregan todas las Barça Academy del mundo con seleccionados de cada país en donde compiten en un torneo oficial y donde juegan contra equipos de Europa.

“Por ejemplo, Barça Academy Italia, Barça Academy Japón, incluso Miami, México, donde Barcelona tenga su escuela de fútbol. Lamentablemente, Paraguay no tiene, pero regionalmente se selecciona, entonces ellos van con chicos de Argentina, Puerto Rico, a conformar un seleccionado e ir a competir también”, detalló.

Tres hermanos paraguayos cumplen su sueño de jugar en el Barcelona

Olmedo indicó que los niños incluso se enfrentan a los de la Barça Academy de España, conocidos como los Blaugranas, lo que hace que el torneo sea realmente gigantesco.

Además, posterior al torneo, los chicos seguirán en la ciudad y realizarán una pasantía de entrenamiento donde también estarán dentro de La Masia, en las canchas, donde se agruparán por categorías y entrenarán con los coaches oficiales del Barcelona.

“Gonza, por ejemplo, es delantero y también puede jugar como extremo, ahora se le dice extremo por derecha. Noah juega media punta o delantero y Judah es un delantero desequilibrante, el más chiquitito de todos, e incluso es goleador, tiene botines de oro en los diferentes torneos que estuvimos jugando, de hecho los tres”, detalló.

Agregó que si bien los tres juegan en posiciones de ataque y su función es crear jugadas y hacer goles, destacando que los tres hacen muy bien su trabajo en sus posiciones, de igual forma se les entrena también para que aprendan de todo. “No les encasillamos en una posición porque el fútbol tiene que ser el jugador de fútbol tiene que ser completo”, detalló el padre de los tres niños.

Tres niños delanteros paraguayos al Barcelona

Gonzalo Olmedo dijo que si bien fueron seleccionados, tienen un obstáculo, que es el económico, por los gastos mismos que comprenden el viajar a Europa entre los tres hermanos y sus respectivos encargados.

“El tiempo apremia, estamos a pasos nada más de ir a al viaje. Tenemos un monto que en realidad es un poco alto para nosotros, sería más o menos de entre US$ 12.000 y US$ 14.000, es lo que conlleva irnos, porque ellos no pueden irse solos tampoco”, refirió.

Comentó que los niños deben ir representados y como son tres, los gastos se multiplican, por lo que realizan diferentes actividades, como una rifa sortean el 10 de abril. “Además, también abrimos un canal de transferencias, ya sea bancaria e incluso estuvimos contactando con una plataforma internacional que se llama Go Fund Me, en donde la gente puede también aportar, hacer donaciones a partir de ahí”, explicó.

Olmedo contó que mediante estos medios se pueden hacer transferencias, pagos con tarjeta de crédito, para aquellas personas que sienten en su corazón o que tenga ganas de aportar, de ayudar un poco a los chicos para que puedan cumplir el sueño y responder al llamado que el Barcelona hizo.

Juntan fondos para niños que van al Barcelona

Un sueño que estos chicos van a cumplir y, por supuesto, lo más importante de todo, van a dejar la bandera paraguaya en lo más alto de uno de los mejores clubes del mundo del Fútbol Club Barcelona.

“Hola, yo soy Noah Olmedo, tengo 11 años. Yo juego al fútbol desde los 8 años. La primera vez que me fui a España, al Barcelona, a UClinic a entrenar con los de Barcelona. Esa experiencia me hizo tener mucha confianza en mí mismo y ahora quiero volver ahí. Vos podés ayudarnos a cumplir este sueño. Nuestros padres están organizando varias actividades para alcanzar esa meta”, cuenta Noah en un video.

“Hola, soy Gonzalo Olmedo, me conocen más como Mago, tengo siete años. Ahora todos estamos convocados para irnos a España”, cuenta Mago.

“Yo soy Judah Olmedo y tengo seis años. Yo cuando sea grande quiero ser futbolista. Yo tengo dos botines de oro, porque metí en el torneo clausura y apertura, 20 goles cada uno. 40 goles en total. Estoy demasiado emocionado porque me voy al Barcelona con mis hermanos a jugar en el Barcelona”, se presentó Judah en un video.

Para seguir a los hermanos, crearon una cuenta en la red social Instagram IG: @los.oc