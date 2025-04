Video: influencer es intimada a pagar deuda o desalojar su casa y pide ayuda

Stefi Chaparro, influencer y creadora de contenido, publicó un video en el que explica cómo su familia podría perder la casa en la que creció y vivió toda su vida.

“Estoy a punto de perder la casa en donde pasé toda mi vida y sí, es la triste realidad que le toca vivir a mi familia”, afirmó.

Señaló que en su familia tenía un tío que fue sacerdote, conocido como “tío Paí”, quien hace 40 años acogió a una familia del interior que no tenía dónde quedarse.

“Tío Paí, hace 40 años atrás, le había dado por palabra lugar a una familia del interior que no tenía dónde quedarse. Pasaron los años hasta que en el 2016 nuestro tío Paí fallece. Esa familia sin respetar el duelo, al tercer día de que nuestro tío Paí falleció, ellos inician un juicio de usucapión en nuestra contra”, indicó.

Familia está por perder su casa

Contó que desde su desconocimiento e ignorancia, junto a su familia, fueron muy mal asesorados, cometieron un montón de errores jurídicos y quedaron con una deuda de G. 250 millones por los honorarios de la abogada y la contraparte.

“Es un montón de dinero, que ni si juntamos los salarios de todas las personas que viven en esta casa, el banco nos quiere otorgar un crédito. Tampoco si vendemos todo lo que tenemos nos alcanza para poder completar esa suma”, lamentó.

Argumentó que por eso acude a la solidaridad de sus seguidores y de la ciudadanía en general, sobre todo porque le dieron solo dos meses para pagar la suma de dinero o salir de la casa, situación que se vuelve desesperante.

“Es por eso que con mi familia decidimos crear un Instagram que se llama ‘Todos por la 1135′. Le vamos a ir subiendo la información de nuestra casa, ya que ustedes también a partir de ahora están siendo parte de toda esta situación. También decidimos hacer una comilona para que puedan ayudarnos de esa manera a recaudar el monto que estamos buscando para que nuestra casa no se vaya a remate”, sostuvo.

Aseguró que no quieren quedarse sin su casa, “por favor, pido la solidaridad de todos ustedes que me ayuden compartiendo este video, cualquier cosa suma. Pero no queremos quedarnos en la calle”, concluyó.