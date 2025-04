Contrabando de cobre: dictaminan a favor de proyecto de ley que regula venta de residuos

Este lunes de Pascuas, se llevó a cabo la reunión ordinaria de la Comisión de Legislación, Codificación, Justicia y Trabajo del Congreso Nacional, presidida por el senador Derlis Maidana. En el encuentro, los legisladores examinaron el proyecto de ley “Que regula el comercio de residuos de metales ferrosos y no ferrosos, y plásticos de polietileno tereftalato”, cuyo objetivo principal es establecer un marco regulatorio para las condiciones en que debe desarrollarse el comercio legal de residuos destinados al reciclaje.

Los técnicos de la mencionada comisión explicaron que esta propuesta legislativa busca regular el comercio de desechos destinados al reciclaje, abordando tanto su impacto ambiental y social como sus implicancias económicas.

Se pretende eliminar fugas de millones de dólares

En otro orden, se pretende controlar la subfacturación en la exportación de residuos, que genera una fuga de aproximadamente US$ 100 millones en impuestos, mediante la intervención de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT).

Para el tratamiento de este punto, se contó con la presencia de la senadora Noelia Cabrera, presidenta de la Comisión Nacional de Defensa de los Recursos Naturales (CONADERNA), acompañada de su equipo técnico.

En otro momento de la reunión, se resaltó que, desde la perspectiva ambiental, el reciclaje reduce la extracción de materias primas y emisiones contaminantes, factor clave en la economía circular. Añadieron que los residuos, como metales ferrosos, no ferrosos y plásticos PET, se reutilizan para fabricar nuevos productos.

En su intervención, el senador Luis Pettengill resaltó que la ausencia de regulación generó un mercado negro vinculado al robo de materiales de infraestructuras públicas y privadas, incentivando el contrabando y el tráfico ilegal de desechos como el cobre.

Dieron dictamen favorable

Recalcó que con esta ley se prevé que no se podrá exportar a un valor inferior al 70% del valor de mercado, que será fijado por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC).

Este proyecto de ley, presentado por los senadores Patrick Kemper, José Ledesma, Juan Afara, Oscar Salomón y Noelia Cabrera Petters, obtuvo dictamen favorable por parte de los integrantes de la Comisión.

Recientemente, el presidente de la Cámara de Industrias Sustentables del Paraguay, Carlos Mangadeira, declaró que no hubo grandes avances con respecto al rubro del cobre, más allá de dos incautaciones en Pedro Juan Caballero. Contó que su sector está esperanzado en que el proyecto de ley se apruebe para que exista una sanción a quienes comercialicen residuos metálicos en forma ilegal, especialmente en zona de Pindoty Porã, Corpus Christi (Canindeyú) que es “tierra de nadie”, para este tipo de contrabando.

Esperan medidas más duras para contrabandistas

Los miembros de las industrias sustentables consideran que, de volverse ley, existirán medidas más duras en contra de este delito, que según la Policía es cometido por jóvenes en situación de adicción, pero también por grandes contrabandistas de metales.

Recientemente, el exfiscal del Medioambiente Ricardo Merlo alertó acerca de la gran cantidad de dinero que mueve el contrabando de cobre, aluminio, chatarra y plástico: de entre US$ 30 y US$ 40 millones al año. Advirtió que semejante suma no podría moverse sin que las autoridades se percaten, por lo que presume que habría complicidad incluso en el sistema financiero. Comparó que hoy día un kilo de cobre cuesta mucho más que un kilo de marihuana.