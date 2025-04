Contrabando de chatarra mueve unos US$ 40 millones al año, alerta exfiscal

El exfiscal del Medioambiente Ricardo Merlo alertó acerca de la gran cantidad de dinero que mueve el contrabando de cobre, aluminio, chatarra y plástico: de entre US$ 30 y US$ 40 millones de dólares al año. Dijo que semejante suma no podría moverse sin que las autoridades se percaten, por lo que presume que habría complicidad incluso en el sistema financiero. Compartó que hoy día un kilo de cobre cuesta mucho más que un kilo de marihuana.