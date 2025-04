Video: así recuerdan la visita del papa Francisco en el Bañado Norte

El 12 de julio del 2015 es un día que los vecinos del Bañado Norte de Asunción no pueden olvidar, ya que el papa Francisco había visitado a la comunidad e ingresó a la pequeña capilla “San Juan” que se encontraba en el barrio.

Hoy, día en el que falleció el sumo pontífice, los pobladores recuerdan que Jorge Bergoglio recorrió los pasillos prácticamente por su cuenta para interactuar con ellos.

“Trabajamos un año procurando hacer todo... La pista, embellecer nuestro barrio, pero lastimosamente no pudimos estar cerca de él”, recuerda doña Silveria.

“Trabajamos mucho para estar al lado de él, pero al subir acá los guardas nos echaron, no estuve en frente pero sí al lado. Estuve muy feliz ese día, impresionante era y muchísima gente también. Fue una bendición que tuvimos ese día”, menciona doña Norma.

Abuela recuerda la visita del papa

Una abuela fue una de las “más bendecidas”, ya que pudo interactuar directamente con el Papa e incluso compartió un mate con él.

“Con mucha alegría y felicidad... yo le esperaba. Mucha gente había, entró me saludó, me bendijo, completo a toda mi gente; preparamos y tomó el mate. Nunca me olvidé, tengo colgado (un cuadro de ella con el papa Francisco) encima de mi cama”, recordó la mujer.

