Clínicas, sin tomógrafo ni mamógrafo; tampoco tiene presupuesto para reparaciones

El único mamógrafo del Hospital de Clínicas de la Facultad de Ciencias Médicas (UNA), no está funcionando desde noviembre del 2024. Igualmente, en el servicio público también están averiados los dos equipos de tomografía, dejando a cientos de pacientes a la deriva.

El señor Evaristo Espínola, un paciente que llegó desde San Pedro para realizarse una tomografía, conversó con ABC TV. El hombre, mencionó que es la quinta vez que acude hasta el Hospital de Clínicas buscando realizarse el estudio médico, pero siempre recibe la misma repuesta: el tomógrafo no funciona.

“No atienden, porque no funciona el equipo; cada vez que vengo me dicen que no funciona. Es una preocupación, cinco veces ya vine; desde marzo que estoy viniendo, pero siempre me dicen que espere más. Supuestamente es un hospital para pobres, pero no hay nada que hacer acá”, lamentó.

El paciente contó que en San Pedro, es imposible realizarse el mencionado estudio de imágenes, por lo que no le queda de otra que viajar hasta San Lorenzo. “Tengo problemas del corazón y en la parte hepática también. Necesito mucho hacerme estos estudios, pero es muy costoso, más de G. 1.500.000 me pasaron el precio y, no tengo esa plata. A nuestras autoridades no les interesa, porque ellos meten las manos donde quieren para sacar plata”, criticó.

Hospital de Clínicas: dos equipos de tomografía están averiados

El doctor Jorge Giubi, director general del Hospital de Clínicas, explicó por su parte que el servicio público de la Facultad de Ciencias Médicas, dispone de dos equipos para realizar estudios de tomografía, uno para niños y otro, para adultos. Sin embargo, ambos están averiados.

El médico contó que en el caso del tomógrafo pediátrico, el repuesto se encuentra en proceso de importación, por lo que esperan una reparación en poco tiempo. Sin embargo, sobre el tomógrafo para adultos, dijo que pese al cambio de tubo que se realizó hace 8 meses, volvió a fallar y, ahora están a la espera del reconocimiento de la garantía.

“Estos equipos son muy complejos y, las empresas representantes en el país no tienen en stock (el repuesto), se tiene que importar. Entre el proceso licitatorio, la burocracia del proceso licitatorio y la importación del producto, pasa un tiempo y, es un periodo terrible para el paciente, porque no tiene acceso al estudio”, indicó.

Mamógrafo nuevo está en aduanas, dice director del hospital

En relación a la falta de mamógrafo, el doctor Giubi indicó que el Hospital de Clínicas utilizó un equipo por alrededor de 10 años, pero este dejó de funcionar en noviembre del 2024.

“No contamos con el presupuesto suficiente para poder adquirir otro, estábamos en gestiones pero no había. Octubre Rosa funcionó y en noviembre cayó el mamógrafo. Fue tapa en ABC y, el embajador paraguayo en Austria, leyó ese titular. Él gestionó y ayudó con una donación de la Agencia Internacional de Energía Atómica; ese mamógrafo está llegando ahora, está en aduanas, ya se despachó y será instalado esta semana si todo va bien”, dijo Giubi.

El médico indicó que el gobierno de Japón también realizó la donación de otro equipo y, que este estaría llegando a Paraguay a finales de este año. Indicó que anteriormente, se realizaban entre 35 a 50 estudios mamográficos en el Hospital de Clínicas.

“La mamografía es un estudio necesario, ya que el cáncer de mama es un problema en la salud pública que afecta a muchas mujeres. Aproximadamente en 15 días se estaría reiniciando el proceso de agendamiento para el citado estudio”, aseguró el médico.

Resonancia magnética solo para urgencias

El director del Hospital de Clínicas también respondió a las quejas de los pacientes que denunciaron que el servicio no dispone de estudios de resonancia magnética.

“Hoy está funcionando el equipo, pero estamos priorizando a pacientes internados, pacientes de urgencia y pacientes oncológicos. Tenemos un resonador, tiene ya 10 años y ya pasó ampliamente su vida útil”, dijo el médico, quien reconoció que muchas personas requieren de este estudio médico, citando por ejemplo a los pacientes con cáncer.

Según dijo Giubi, el costo de este estudio en un sector privado va de entre G. 2.000.000 a G. 5.000.0000, dependiendo de si es simple o contrastada.

“No disponemos nosotros de la capacidad adquisitiva que se requiere para la compra de un resonador. Tiene un altísimo costo, no sabría decir, pero está alrededor de los US$ 1 millón. El presupuesto que la Facultad de Medicina maneja para la compra de tecnología médica, es cero. No tenemos en el Presupuesto General de la Nación asignado un monto; lo que nos dan son gestiones del decano, de la dirección a través del Ministerio de Economía”, puntualizó.