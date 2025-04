Piden ayuda urgente para una mujer de escasos recursos tras sufrir un ACV en San Juan Bautista

Blanca Martínez sufrió un Accidente Cerebro Vascular (ACV) hace cuatro años. Logró sobrevivir a esta situación, pero quedó con secuelas que la dejaron postrada y sin poder movilizarse por sí sola. La misma es de la comunidad de San Cristóbal compañía de San Juan Bautista, Misiones.

Martínez tiene cinco hijos, de los cuales una hija, Carina Braga, es quien vive con ella y la cuida día y noche. Ellas están pasando por una difícil situación desde el ACV.

Carina Braga relata que, desde ese día, ya no trabaja más, ya que no puede dejar sola a su madre. Está pasando muchas necesidades y, de todos sus hermanos, solamente uno es quien les ayuda cada tanto con la provisión de víveres.

“Este 30 de mayo van a ser cuatro años de que le afectó esta enfermedad a mi madre y, desde que ella sufre esta afección, yo me encargo netamente de su cuidado. Somos cinco hermanos, de los cuales uno es quien me ayuda también con la provisión de víveres cada tanto”, explicó.

Agregó que están viviendo una situación precaria y necesitan la ayuda de las autoridades, ya sea de la Municipalidad o de la Gobernación, “principalmente para que nos puedan construir una casa”, comentó Braga.

Agregó que actualmente están viviendo en una casa que cuenta con goteras y que está en peligro de derrumbe. Su madre, por temor a que se pueda caer, decidió permanecer fuera de la misma, en un pequeño corredor, donde en ocasiones pasa frío.

“La pieza no es nada segura, además cuenta con goteras y es muy peligrosa. Ella no quiere permanecer allí adentro, entonces decidimos instalar una cama afuera. Por esta razón, para la comodidad y seguridad de ella, mía y de mis hijos que son dos, pedimos a las autoridades que se compadezcan de nosotras y nos construyan una vivienda digna”, manifestó Braga.

También nos comentó que, en una ocasión, llegaron junto a ellas algunos secretarios de la Gobernación de Misiones, pero solo fueron promesas y, hasta la fecha, no les hacen más caso. Ellas necesitan hechos y no promesas.

Madre, hija y nietos viven de la caridad de los vecinos de buen corazón, quienes les acercan cada tanto algunos alimentos. “Yo no salgo más a trabajar, ya que no la puedo dejar sola, y actualmente sobrevivimos de lo que nos trae mi hermano o los vecinos. Pero hay días en que no tenemos nada y entonces no comemos”, concluye Carina Braga.

Para cualquier ayuda, se pueden comunicar con Carina Braga al celular número 0982 717 637.