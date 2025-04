Niño con cáncer cerebral pide ayuda ciudadana ante falta de apoyo del Gobierno

Un video de Marlene Giménez, cargando a su hijo Miqueas (5) en brazos, recorre las redes sociales. La afligida mamá cuenta que su niño padece de meduloblastoma grado 4, un tipo de cáncer cerebral, y requiere de la ayuda ciudadana para poder solventar ciertos gastos y, mejorar su hogar, una humilde vivienda de madera terciada, ubicada en el kilómetro 9, Acaray de Ciudad del Este.

Marlene relata que Miqueas fue diagnosticado con el cáncer cerebral hace un año, momento desde el cual realizan los tratamientos en el Hospital Pediátrico Niños de Acosta Ñu, en San Lorenzo. Cuenta además que no reciben ningún tipo de ayuda del Estado, por lo que cada mes, el salario de su marido es destinado casi por completo a la salud de Miqueas.

La desesperada madre menciona también, que pese a haber realizado todos los trámites hace más de cinco meses, no obtienen ayuda del programa social Tekoporã, implementado por el Ministerio de Desarrollo Social (MDS), para la protección de las familias en situación de pobreza.

ABC habló con la madre de Miqueas, quien afligida por la situación que pasan, contó que desde hace un año que su familia realiza grandes gastos para cuidar de la salud del niño y, que la situación ya es insostenible. Marlene contó que su marido trabaja de albañil y, es el único sostén de la familia, ya que ella, se decida por completo al cuidado de Miqueas y, de su hija de 3 años.

Niño y su madre viajan más de 300 kilómetros cada semana

Miqueas fue diagnosticado hace un año y, para su tratamiento, debe llegar hasta el Hospital Pediátrico Acosta Ñu cada ocho días. En los brazos de su madre, el niño viaja más de 300 kilómetros desde Ciudad del Este, porque la atención oncológica a pacientes pediátricos, está completamente centralizada en Asunción y, departamento Central.

“Ni para su consulta él no puede acudir a otro hospital, no hay oncología infantil por Alto Paraná y tenemos que viajar cada ocho días. Salimos sin dormir a las 01:00 para llegar al hospital por la mañana y, cuando se realiza todo, viajamos de nuevo hasta Ciudad del Este. Él viene en mi regazo si el chofer es bueno, pero hay veces que no nos dejan y él también paga un pasaje”, contó Marlene.

La madre del niño indicó que cada pasaje cuesta G. 110.000, a lo que se suman los gastos de traslado en plataforma (Bolt) hasta el hospital, que suma otros G. 50.000, además de la alimentación de ambos. “Cada semana tengo que tener G. 500.000 para todos esos gastos; si sobra, apenas es un G. 50.000″, lamentó la madre del niño.

Marlene explicó que en el caso de que se registre una urgencia con Miqueas, no tienen otra opción que pagar una ambulancia hasta San Lorenzo. Admitió que a la fecha todavía no tuvieron que pasar por tal situación, pero que para evitar ese susto, debieron vivir en un albergue cercano al hospital por unos seis meses.

“Desde que volvimos (a Ciudad del Este) no tuvimos aún que pasar por esa situación. Nosotros nos quedamos seis meses cerca del hospital, justamente para que él se recupere bien. Nos quedábamos en un albergue”, relató.

Niño con meduloblastoma requiere de ayuda de la ciudadanía

El meduloblastoma es un tumor cerebral de rápido crecimiento que se origina en las células del cerebelo, según la ciencia médica. Miqueas, ya superó cuatro cirugías a su corta edad y, actualmente únicamente se encuentra realizando las sesiones de quimioterapia, es decir, que no consumé otras drogas durante la semana.

Marlene no se quejó de la atención de los médicos en el hospital público, afirmando incluso, que a la fecha nunca le ha faltado la medicina a su hijo. Sin embargo, mencionó que al no recibir ningún tipo de ayuda del Estado, pese a haberlo solicitado, la necesidades que tienen ya están repercutiendo en el bienestar de su familia.

“Vivimos luchando en una casa muy humilde, con pared de terciada y techo de chapa. No tenemos la posibilidad de mejorar la casa porque tenemos muchos gastos en el hospital y, aunque pedimos ayuda al Gobierno, nadie responde”, lamentó Marlene.

La mujer contó que tras la publicación del video en redes sociales, recibió la promesa de una concejala de Ciudad del Este de ayudarles con la construcción de su vivienda y, que la Asociación Manos Solidarias de Alto Paraná, se comprometió en apoyarlos con los pasajes, aportando G. 100.000 cada semana para el traslado hasta el Hospital Pediátrico Acosta Ñu.

Las personas de buen corazón que desean ayudar pueden comunicarse con Marlene al número (0971) 590-499.