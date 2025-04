Caso Cecilia Cubas: ¿por cuánto se subastó la “Casa del horror”?

Desde diciembre del año pasado, la Senabico tomó posesión oficial de la denominada “Casa del horror” de Ñemby, donde el 16 de febrero del 2005 había sido encontrada muerta Cecilia Cubas, secuestrada por integrantes del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).

Hoy, este inmueble formó parte de los subastados por la secretaría y su base de venta era de G. 90.000.000, pero su valor final fue de G. 150.300.000.

“Dicho inmueble fue objeto de una sentencia de comiso y cuyo efecto fue la enajenación a favor del Estado paraguayo. La Senabico tiene como único destino la venta en subasta de estos bienes”, comentó Santiago Arza, secretario general de la institución.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

De igual manera, reconoció que “es un bien que despierta bastante la sensibilidad de toda la ciudadanía”.

Lea más: Senabico toma posesión de “Casa del horror”, donde hallaron muerta a Cecilia Cubas

El secuestro de Cecilia Cubas

Los antecedentes señalan que el 21 de setiembre de 2004, alrededor de las 19:00, Cecilia Cubas Gusinky, hija del expresidente de la República Raúl Cubas Grau, se encontraba camino a su vivienda del barrio Laguna Grande, de la ciudad de San Lorenzo. En el trayecto fue interceptada con disparos. Los sujetos habían rociado su vehículo a balazos.

Horas después del rapto, los autores confirmaron que se trataba de un secuestro por medio de un pedido de rescate. Estos exigían la suma de US$ 1.000.000 para liberar a la víctima. Los meses empezaron a transcurrir entre desgarradores pedidos de piedad por parte de los padres y con la esperanza de que liberaran a Cecilia, su familia llegó a pagar la suma de US$ 300.000, pero no hubo resultado alguno.

El 16 de febrero de 2005, cerca de las 10:00, la Policía y el Ministerio Público iniciaron un procedimiento de cateo en una casa del barrio Mbocayaty de Ñemby y luego de varias diligencias, encontraron un túnel donde estaba escondido el cuerpo de la joven.

Por el secuestro de Cubas fueron condenadas casi 20 personas, a penas de entre 5 y 35 años de cárcel. El 23 de abril pasado, un tribunal de apelación confirmó la condena a 28 años de cárcel impuesta a Lorenzo González Martínez por su participación en el secuestro y crimen de la mujer.

Lea más: Cámara confirma condena de 28 años de cárcel por secuestro y crimen de Cecilia Cubas