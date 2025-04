Horario escalonado en escuelas en inviable, dice gremio de docentes

En el marco del debate sobre el horario de verano como único en todo el año, se planteó como una de las alternativas establecer que el ingreso a las escuelas pase de las 07:00 a 07:30 u 08:00.

Desde la Unión Nacional de Educadores, Sindicato Nacional (UNE-SN) se manifestaron en contra, según indicó el secretario general, Rafael Resquín.

“La carga horaria, principalmente, en tercer ciclo y la media no permite que se entre más de las 7:00 porque, si se entra más tarde, los horarios de cátedras se van a extender hasta las 13:00, cosa que no se puede porque a esa hora ya deben arrancar las actividades de la tarde y estas no se pueden extender hasta las 19:00 o más tarde”, dijo.

Afectará a docentes, padres y alumnos

Agregó que es inviable el horario escalonado para las escuelas porque afectará a las horas cátedras de los docentes, así como también a aquellos padres que llevan a sus hijos de paso al trabajo.

“Los catedráticos entran a las 07:00 y, según la ley, deben desarrollar 9 horas. Imaginate si se entra a las 7:30 u 8:00, cosa que será totalmente imposible. Por otro lado, es que hay que pensar en que a los de primaria sus papás les llevan a la escuela de ida al trabajo”, mencionó.

El titular de la UNE-SN resaltó que su gremio exige el retorno al sistema anterior, con el cambio de horario entre verano e invierno, según corresponda.

Lamentó que el Congreso hizo caso omiso al rechazo que planteó el gremio ya en el momento de debate de la ley.