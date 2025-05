La declaración del cardenal López sobre Paraguay y la corrupción

Desde un café en Roma, el cardenal López Romero, paraguayo por naturalización y actual arzobispo de Rabat (Marruecos), compartió con el medio argentino La Nación su visión sobre los principales desafíos que enfrenta la Iglesia católica. Aseguró que el cristianismo debe dejar de enfocarse en sí mismo para centrarse en servir al reino de Dios.

“El objetivo de la Iglesia no es crecer por crecer ni implantarse por todos lados. La Iglesia es instrumento, no el fin”, explicó. “Jesús no vino a fundar una Iglesia, vino a anunciar el reino de Dios”.

Paraguay y Marruecos, un contraste que duele

El cardenal comparó su experiencia en Paraguay, país que considera muy católico, con Marruecos, de mayoría musulmana. “La Iglesia en Paraguay está en todos lados. Pero luego el país está lleno de corrupción, de injusticias sociales, de injusticias económicas, de asesinatos, de abortos…”, expresó.

En contraste, señaló que en Marruecos, donde la Iglesia es mínima, “pero el reino de Dios es un poco más grande”.

Expresó que estas perspectivas le cambió. El cristiano tiene que poner su vida, su energía, su dinero, su sexualidad al servicio del reino de Dios”, dijo.

¿Cómo debe ser el futuro Papa?

Sobre el perfil del próximo papa, López Romero sostiene que “debe ser un hombre de unidad, que no excluya, que conecte con Cristo desde la raíz y que abrace a toda la humanidad”. También insistió en que la Iglesia debe ser “un pueblo que camina”, no una institución que se estanca.

Otro de los temas centrales fue la sinodalidad, un concepto promovido por el papa Francisco que busca una Iglesia más participativa y menos jerárquica. “Es caminar juntos, buscar consensos sin polarizarse”, explicó.

También habló de la importancia del diálogo interreligioso, especialmente en contextos como el de Marruecos, donde conviven diversas culturas y credos. Cree que la fe debe vivirse con apertura, sin necesidad de imponer.

Una mirada crítica, pero con esperanza

Sobre temas actuales como la bendición a parejas homosexuales, López Romero sostuvo que “todo hijo de Dios puede ser bendecido”, y que el rol del Papa ha sido ayudar a comprender esto sin apartarse de la doctrina.