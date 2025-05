Toma de escuela: suspenden actividad en una institución en Guayaybi

De acuerdo a lo que indicaron los miembros de la Asociación de Cooperación Escolar (ACE), el problema ya se viene arrastrando desde hace tres años con la pérdida de un rubro del 4º grado y, este año, otro rubro de preescolar, que la mencionada comunidad educativa está solicitando a la Dirección de Educación Departamental y al propio Ministerio de Educación para solucionar el inconveniente.

La Escuela Básica Nº 1693 Adela Speratti funciona en los turnos mañana y tarde, desde el prejardín hasta el 9º grado, con 169 alumnos.

En lo que refiere a la protesta iniciada desde ayer, la encargada de despacho de la institución, profesora Zunilda Villalba, explicó que el reclamo se basa principalmente en la reposición del rubro de preescolar que quedó vacante tras la renuncia de una de las profesoras que tenía a su cargo el grado.

En ese contexto, aseveró que, debido a esta situación, los niños del preescolar quedaron sin docente, por lo que los profesores de otros grados están haciendo lo posible por paliar el problema para que los niños no pierdan sus clases, refirió.

Piden prioridad

Al respecto, mencionó que, por la necesidad de dar una solución al reclamo de la comunidad, los superiores deberían dar una respuesta lo antes posible al caso, para que de esa manera se pueda tranquilizar a toda la gente que se encuentra en manifestación, especialmente a los niños de los diferentes grados, indicó.

Por su parte, una de las integrantes de la ACE, Karina Villalba, subrayó que hace aproximadamente tres años ya perdieron un rubro del 4º grado que actualmente cubre la coordinadora de la escuela.

También recordó que la dirección del local educativo figura como cargo vacante, por lo que los docentes de la escuela deben hacer lo posible para ver la manera de solucionar cada situación que se presenta por la falta de rubros, añadió.

Dijo, además, que en reiteradas ocasiones los padres de familia recurrieron a la supervisión de área y a la Dirección Departamental de Educación con respecto al tema de rubros, pero que no tienen ninguna respuesta de parte de los representantes del MEC, hasta que resolvieron tomar la sede de la escuela y no descartan salir a manifestarse en la ruta si no hay una solución al problema.

Tratamos de comunicarnos con el director de Educación sobre este hecho, Lic. Feliciano Candia, pero el funcionario no atendió nuestra llamada.