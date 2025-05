Sobreseimiento definitivo para contador en caso de supuesta estafa

La resolución por la cual la jueza penal de garantías de Lambaré Isabel Bracho dispuso el sobreseimiento definitivo de Axcel Adríán Bareiro Chávez, contó la conformidad de la fiscala Lourdes Bobadilla. La agente fiscal no pudo constatar la responsabilidad de Bareiro en los supuestos delitos de quebrantamiento de depósito y estafa vinculados a la venta de vehículos.

Axcel Adrián Bareiro Chávez, contador, es uno de los hijos de Carlos Alfredo Bareiro Benítez, propietario de la playa de vehiculos Steven Automotores, que tiene un tendal de denuncias de supuesta estafa y otros delitos.

Esta es la única causa que afecta a Axcel Bareiro, pues el mismo no ha sido incluido en las causas paralelas que afrontan su padre y su hermano Denis Steven Bareiro Chávez, por supuesta estafa y otros delitos, derivadas de operaciones realizadas a través de la mencionada playa de automotores.

Tras allanamiento al juzgado de Paz de Chacoí, imputación por estafa

El abogado David Florentín, defensor de Axcel Bareiro, explicó que su defendido fue incluido en la investigación por supuesta estafa tras el allanamiento realizado al juzgado de Paz de Nueva Asunción (Chacoí), oportunidad en que se incautaron 21 expedientes civiles impulsados por el mismo para la recuperación de vehículos.

Básicamente, la imputación señala que Bareiro habría “vendido varios vehículos bajo engaño, con la intención de despojarlos rápidamente con un supuesto juicio de Cumplimiento de Contrato, tramitada ante el Juzgado de Paz de la ciudad de Chacoi y posteriormente volver a venderlos días después de la ejecución del secuestro, sin cumplir con su rol de depositario Judicial”.

Sin embargo, Florentín sostuvo que ello no ocurrió y que no existe una sola denuncia en contra de su defendido, motivo por el cual solicitó abreviación de plazo para la presentación del requerimiento conclusivo y sobreseimiento definitivo de su defendido.

“Resalto nuevamente la inexistencia de denuncia penal en contra de mi representado por las ventas de los vehículos que guarda relación a los 21 expedientes judiciales trascriptos en el acta de imputación, como tampoco existe declaración testifical de alguien que pudiera fungir la supuesta calidad de víctima, destacó Florentín.

Sin denuncias de clientes de Steven Automotores

“Entonces al no existir reclamación por parte de persona alguna, ¿de qué estafa estamos hablando? Consecuentemente ello obedece a que no ha existido engaño, declaración falsa y por sobre todo perjuicio patrimonial para ninguno/a de él los/as, ello sin entrar a discutir si existió o no irregularidad en el proceso civil, cuya circunstancia No es responsabilidad de mi representado, ya que de ello debe dar explicación el abogado de tramitar el proceso, como el juez y funcionarios de dicha dependencia judicial”, agregó el defensor, tras precisar que la causa de su defendido no guarda relación con las causas de Steven Autotomores.

La representante del Ministerio Público se allanó a la petición de la defensa, tras aclarar que los actos investigativos realizados permitieron contatar la no participación de Axcel Bareiro en los hechos investigados.

La fiscala explicó que Axcel Bareiro se limitaba a entregar los pagarés vencidos, en algunos caso de 4 ó 6 cuotas a los abogados, para que estos se encargaran de los trámites judiciales correspondientes.

“(...) una vez que sus abogados le acercaban nuevamente los vehículos ya con la orden de secuestro ejecutada, Axcel Adrian Bareiro llamaba a cada comprador (victima) a fin de poder llegar a un acuerdo con respecto a la deuda, así, todo lo manifestado dejaba asentado en un documento, por lo que procedía nuevamente a venderlos”, explicó la fiscala Bobadilla.

Finalmente, la agente fiscal destacó que de la documentación presentada tales como actas de acuerdos entre las partes y contratos de rescisión por cada expediente judicial, “se desprende la no participación del Sr. Axcel Adrián Bareiro Chávez en el hecho investigado e imputado, y sustenta el estado decerteza negativa respecto a la conducta que le fuera atribuida por esta representación fiscal”.