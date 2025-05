Jubilados de la Caja Municipal claman pasar un digno Día de la Madre

Jubilados que perciben sus beneficios a través de la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal, a la que aportaron durante todos los años que duraron en funciones, acudieron hoy una vez más a la sede de esta institución, ubicada en Benjamín Constant e/ Montevideo y Colón, de Asunción, para exigir al presidente del organismo, Venancio Díaz Escobar, que les pague sus haberes.

Recordemos que a los jubilados se les adeudan sus beneficios jubilatorios desde el mes de febrero, lo que los llevó a una situación desesperante, pues no tienen recursos ni para comprar medicamentos.

Floria Galeano, una de las jubiladas que estuvo hoy en la manifestación, recordó que la Semana Santa ya la habían pasado mal, y ahora que viene el Día de la Madre, una vez más lo pasarán con preocupaciones económicas por no recibir el dinero que les corresponde.

Muchas jubiladas “internadas y enfermas”

Lamentó que muchas de sus compañeras hoy están internadas y muy enfermas, y que los que están relativamente sanos vienen a protestar.

“Juegan con nosotros, se pasan la pelota entre el presidente de la Caja y Óscar Nenecho Rodríguez. Nenecho también tiene la culpa de no desembolsar la plata de los activos para ayudar a estos corruptos a ver si nos pagan, pero también, dinero que cae acá es dinero que se esfuma, y no dan explicaciones”, reclamó.

El doctor Raúl Tuma, por su parte, dijo que resulta evidente que están implicados los de la caja, “por eso no quieren que se haga una intervención, porque allí descubriríamos qué pasa”.

Recordó que en su momento ya “trataron de quemar archivos, usaron el dinero, y hay gente que no tiene ni para el pasaje”.

“Se adjudican sueldos millonarios”

Enfatizó que toda esa cantidad de dinero que no se les paga a los jubilados, se les sigue descontando a los empleados, pero si no les llega a los beneficiarios es porque las autoridades de la Caja “se adjudican sueldos millonarios, por eso no alcanza”.

“Queremos la intervención, es la única forma de clarificar lo que pasa en esta caja”, finalizó.

Por su parte, José Peña contó que muchos jubilados están dependiendo de sus hijos y con deudas acumuladas incluso en instituciones como la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap).

Plata se transfiere, pero no hay solución

La Municipalidad de Asunción transfirió el pasado 5 de mayo a la Caja Municipal G. 1.508 millones de en concepto de aporte obrero del mes de enero, pero la Caja indicó que la Comuna no transfirió el aporte patronal del mismo periodo.

La Caja Municipal indicó que la transferencia del aporte obrero sería utilizada para cubrir pagos de haberes jubilatorios pendientes de febrero, pero admitió que los pagos no alcanzarían a todos los jubilados.