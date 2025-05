Deuda a jubilados municipales: “Nenecho” califica de “mentiroso” al titular de la Caja

El intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista), habló sobre la crítica situación financiera que atraviesa la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal.

Nenecho explicó que actualmente se está trabajando en un plan de pago y que la comuna está solicitando condiciones similares a las que ya se otorgaron a otros municipios que, según él, “deben más que Asunción”.

“Nosotros también cancelamos deudas al contado, entonces creemos que tenemos derecho a pedir un plan de pago”, expresó.

El jefe comunal indicó que los pagos que la Municipalidad está realizando corresponden al descuento que se aplica a los funcionarios activos, y no al aporte patronal que debe cubrir las jubilaciones actuales. En ese sentido, subrayó que la responsabilidad de pagar a los jubilados recae sobre la Caja.

Nenecho califica de “mentiroso” al titular de la Caja

Nenecho no ahorró críticas hacia el titular de la Caja Municipal, Venancio Díaz, a quien calificó de “mentiroso”. “Desde un primer momento, el que tuvo buena predisposición fue la Municipalidad de Asunción”, afirmó. Añadió que no se debe confundir a la ciudadanía y que “acá no hay ningún hecho punible”.

La Municipalidad ya transfirió G. 1.508 millones a la Caja en concepto del aporte obrero correspondiente al mes de enero. Sin embargo, la transferencia se realizó con cuatro meses de retraso y no incluyó el aporte patronal del mismo periodo.

Desde la Caja de Jubilaciones informaron que ese monto será destinado únicamente a cubrir parte de los haberes jubilatorios pendientes del mes de febrero, aunque advirtieron que no alcanzará para pagar a todos los beneficiarios.

Jubilados sin cobrar hace tres meses

En medio de esta disputa, un grupo de jubilados reclama el cobro de sus haberes. Denunciaron que llevan tres meses sin recibir pagos, situación que genera malestar y preocupación.

Rodríguez reiteró que los funcionarios que hoy están jubilados ya aportaron durante su vida laboral y que la Caja debe tener los fondos necesarios para cubrir sus pensiones.