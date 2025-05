Santa Rosa: pobladores siguen aguardando construcción de puente

Hugo Maidana, poblador de la compañía Santa Lucía, manifestó que siguen aguardando que la Municipalidad y la Junta Municipal de Santa Rosa, Misiones, dejen de lado la burocracia y avancen en gestiones que permitan la construcción de un puente que beneficiará a más de 200 familias de la zona, dedicadas a la producción familiar. La pasarela permitirá que los productores puedan sacar sus productos y trasladarlos a mercados locales y de otros distritos del departamento de Misiones.

En otro momento, mencionó que tiene conocimiento de que los concejales municipales habrían dejado de lado el pedido de estudio de impacto ambiental para poder avanzar con los trámites que permitan iniciar con el llamado a licitación para conocer qué empresa ejecutará la construcción del acueducto. “Esta medida es importante porque, de lo contrario, vamos a tener que esperar mucho más tiempo. De igual manera, el municipio se encargará de realizar ese estudio al costado. Nosotros estamos a la expectativa. Si no hay avance con el proyecto, volveremos a movilizarnos para hacer sentir nuestro pedido”, indicó.

La concejal municipal, abogada Romí Ruggeri (ANR), responsabilizó exclusivamente al intendente Rubén Jacquet (PLRA) de la no construcción del puente, ya que se cuenta con recursos económicos. “El 2025 arrancó con un presupuesto de G. 11.694.200.000; posteriormente, en febrero pasado, se realizó una ampliación de G. 3.414.519.991, por lo que el municipio cuenta con un presupuesto de G. 15.108.719.991, eso significa que la falta de plata no es el motivo por el cual no se construye el puente, que tiene un costo de G. 350.000.000”, dijo.

Por su parte, Jacquet había manifestado que había solicitado a la Junta Municipal la declaración de emergencia, de tal manera a acelerar el proceso, a pedido de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP); de lo contrario, exigen el estudio de impacto ambiental. Para evitar eso, la salida es la declaración de emergencia, pero la bancada colorada es la que pone obstáculos exigiendo el mencionado estudio.

