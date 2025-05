Funcionario denuncia por maltrato y agresión física al director de IPTA de Choré y pide su destitución

Según el afectado, el pasado jueves 8 de mayo en horas de la mañana fue atacado y agredido físicamente por el denunciado, quien se desempeña como director del Centro de Investigación de la Agricultura Familiar (CIAF) de Choré, Arsenio Insaurralde León.

El episodio aparentemente habría ocurrido por una diferencia personal, de acuerdo con la manifestación del denunciante.

El señor Marcelo de la Gracia, de 43 años, es un antiguo trabajador del mencionado campo experimental, quien comentó que no es la primera vez que esta persona actúa con prepotencia dentro de la institución, pero que muchos de sus compañeros no denuncian por temor a ser despedidos, atendiendo que el mismo tendría el apoyo de algún político colorado de la zona.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Al respecto, el funcionario agredido refirió que desde hace varios meses está siendo perseguido en su horario de trabajo por el director, sin saber cuál sería el motivo.

Aseveró que últimamente ya no sabe cómo manejarse en la institución, atendiendo que diariamente recibe advertencias e incluso amenazas verbales por parte del acusado, mencionó.

Lea más: Fiscalía interviene en presunta contaminación de un arroyo en Choré

Engreído y prepotente

Dijo, además, que su agresor es un engreído y prepotente que constantemente está maltratando a los demás funcionarios sin ningún motivo, teniendo en cuenta que cada uno sabe su responsabilidad y el trabajo que le corresponde realizar en sus respectivos horarios, pero que de igual forma están siendo maltratados por esta persona.

“Como trabajadores de esta institución consideramos que esta clase de funcionario no puede ser asignado como jefe en ningún lugar, primeramente por su falta de capacidad para manejar una institución donde se necesita de personas respetuosas e inteligentes, y no a un prepotente que no respeta a nadie y, aparte de eso, por su inoperancia”, agregó el denunciante.

Lea más: Choré: nativos de Ñu Apu’a reiteran pedido de inicio de construcción de viviendas en la comunidad

Niega agresión y dice que es un invento

Por su parte, el señalado como responsable del maltrato y de la agresión física, Arsenio Insaurralde León, negó la acusación en su contra y calificó el hecho como una denuncia falsa, principalmente por parte del señor Marcelo de la Gracia, con la intención de perjudicarlo en su trabajo.

Sin embargo, aceptó que en realidad hubo un forcejeo cuerpo a cuerpo entre ambos, donde probablemente pudo haber ocurrido alguna lesión, pero que en ningún momento lo agredió físicamente.