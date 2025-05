Cada día hay 10 víctimas de abuso infantil y estos son los pedidos de la marcha anual

El próximo 31 de mayo se conmemora el Día Nacional contra el Abuso y la Explotación Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes. En conmemoración, múltiples organizaciones sociales se unirán para una marcha a las 9:00, desde la Plaza Uruguaya hasta la plaza O’Leary.

Agustina Re (Somos Pytyvohára) detalló que esta movilización se hace debido a la gran cantidad denuncias que se registran y las falencias del Estado para dar respuesta.

“Estamos experimentando 10 denuncias de abuso sexual cada día, lo cual quiere decir que cada día al menos 10 niños y adolescentes están siendo víctimas de abusos, sin contar que al día dos niñas de entre 10 a 14 años dan a luz, lo cual es preocupante", enfatizó para ABC TV.

Añadió que el Estado debe garantizar las medidas adecuadas de protección para las víctimas. Además, exigió medidas de reparación y justicia para sobrevivientes de abuso sexual infantil.

“No hay respaldo ni contención del Estado, por eso estamos acá”, lamentó.

Educación sexual y justicia

La activista añadió que es necesario que la sociedad siga levantando su voz para hacer denuncias. Añadió que de ninguna forma se puede seguir tolerando que algunas personas justifiquen estos actos.

“Es realmente preocupante, por eso es necesario que se garanticen las medidas de protección. A nivel cultural está normalizado no hacer las denuncias y muchas veces pasa que los niños no pueden identificar lo que les está pasando porque no cuentan con una educación sexual integral, para prevenir estos casos”, lamentó.

Señaló que la mayoría de las denuncias se dan en Asunción y Central, pero solo porque son las zonas con mayor acceso a educación. “En el interior no hay tantas denuncias y no es porque no ocurran los abusos, sino que la gente no se atreve a denunciar. Tiene medo y también muchas veces no logran conseguir justicia, entonces creen que denunciar es en vano, que no van a lograr nada”, enfatizó sobre la importancia de que cada caso sea debidamente castigado.