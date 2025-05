Niñas, niños y adolescentes alzaron sus voces ante intención de suprimir Ministerio de la Niñez

Cientos de niñas, niños y adolescentes, protestaron esta mañana en las calles del centro de Asunción, en contra de la violencia, la explotación y el abuso sexual hacia ellos, exigiendo al Gobierno mejores políticas públicas para proteger al sector y que escuchen sus voces. Los reclamos se replicaron en Encarnación y en Ciudad del Este.

Hoy, como cada 31 de mayo, se recuerda el Día Nacional contra el abuso y la explotación sexual de Niñas, Niños y Adolescentes, en homenaje a la niña Felicita Estigarribia, vendedora de mandarinas, cuyo cuerpo fue encontrado a la vera del Cerro Yaguarón en el 2004, con signos de abuso.

Milagros, integrante de la Coordinadora de Niñas, Niños y Adolescentes Trabajadores (Connats) y del Movimiento contra el abuso y la explotación sexual hacia el sector, manifestó: “salimos a marchar y decirle a los niños que no se callen, que no tengan miedo y a los adultos que no sean cómplices, que si saben de un caso también lo cuenten”.

Agregó que en la calle muchos niños sufren también de acoso sexual y verbal, de parte de personas mayores de edad. “Mucha gente adulta cree que porque son más grandes pueden decir y hacer lo que quieran con los niños”, apuntó.

Piden que no se elimine el Ministerio de la Niñez

Milagros agregó que un reclamo en esta jornada es en contra de la propuesta de un sector oficialista del Gobierno, que plantea suprimir el Ministerio de la Niñez y reemplazarlo por un Ministerio de la Familia.

“Si apenas el Estado escucha nuestras voces con el Ministerio de la Niñez, nuestro temor es que nos ignoren aún más con el Ministerio de la Familia”, reflexionó la joven.

Además, en el manifiesto de las organizaciones, leído tras la protesta, sostienen que con la intención de un sector del oficialismo “solo quedamos más desprotegidas y desprotegidos, porque invisibiliza nuestras necesidades y derechos”.

¿Quién nos protegerá si no se habla de niñez y adolescencia, sino de familias?, se preguntaron los niños y jóvenes. “En un país donde el 80% de los casos de abuso se dan dentro de nuestras familias, muchas niñas, niños y adolescentes no están protegidos por sus familias y por eso el Estado debe velar por nosotras y nosotros”, remarcaron.

Pensamiento crítico a través del juego

El Ministerio de la Niñez y Adolescencia (MINNA) organizó una serie de actividades más lúdicas en el centro cultural del Puerto de Asunción, como recordación del Día Nacional contra el abuso y la explotación sexual de Niñas, Niños y Adolescentes.

“Nosotros buscamos instalar un pensamiento crítico, a través de actividades lúdicas desde pequeños, desde el año pasado que desarrollamos esta campaña de manera más preventiva”, indicó Leticia González, directora de Prevención del MINNA.

La actividad también forma parte de la campaña de Gobierno #TodosSomosResponsables, que cumple 15 años.

“Con esta campaña se trabaja fuerte en la prevención con los propios protagonistas, que son los niños, para que puedan tener esa capacidad de detectar primero qué no está bien y para que tengan la capacidad de comunicarle a alguien”, explicó González. Además, entregaron una guía de prevención contra el abuso sexual en niñas, niños y adolescentes.