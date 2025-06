Caacupé: instan a inmunizarse para evitar afecciones graves en la temporada de frío

Desde el Hospital Regional de Caacupé, el doctor Luis Gómez explica que en los últimos días se ha registrado un incremento considerable de pacientes con síntomas respiratorios, principalmente en niños menores de 5 años y adultos mayores de 55, quienes son los más vulnerables y propensos a sufrir enfermedades como gripe, bronquitis, neumonía y otras afecciones agudas.

“Hacemos un llamado a las familias para que no esperen a que se presenten los síntomas para acudir al vacunatorio. La inmunización es una herramienta preventiva que ayuda a reducir la gravedad de la enfermedad y evita complicaciones que pueden derivar en hospitalización”, puntualizó el doctor Luis Gómez desde la Dirección Regional.

Ante esta situación, los profesionales de salud instan a las familias a prestar especial atención a las recomendaciones preventivas, a fin de evitar contagios y cuadros severos.

Campaña de invierno activa

Desde hace varias semanas, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social viene desarrollando su “Campaña de Invierno”, que incluye jornadas de vacunación, distribución de medicamentos esenciales y refuerzo de las recomendaciones sanitarias para prevenir la propagación de virus respiratorios en todo el territorio nacional.

En Caacupé, por ejemplo, los vacunatorios funcionan de lunes a viernes de 07:00 a 17:00, con algunos puestos habilitados en horario extendido y durante los fines de semana, a fin de facilitar el acceso de la población trabajadora y de quienes residen en zonas rurales.

Para recibir la dosis, los interesados deben acudir con su cédula de identidad y, en el caso de los niños, con su carnet de vacunación. Las vacunas están dirigidas especialmente a personas con factores de riesgo, como niños pequeños, embarazadas, adultos mayores y personas con patologías de base como hipertensión, diabetes, obesidad, enfermedades pulmonares crónicas y pacientes inmunocomprometidos.

Más afecciones por el frío

Según datos de la Dirección de la Tercera Región Sanitaria de Cordillera, durante la semana pasada se reportó un aumento del 30 % en las consultas por infecciones respiratorias agudas, una cifra que preocupa a las autoridades, considerando que la época de frío recién se inicia.

En departamentos como Cordillera, donde se encuentra Caacupé, el impacto de las bajas temperaturas suele sentirse con más fuerza en las zonas rurales, donde muchas familias viven en condiciones precarias y con acceso limitado a servicios médicos.

Ante este panorama, las autoridades también recordaron la importancia de reforzar las medidas de prevención en el hogar, en instituciones educativas y en lugares de trabajo, como el lavado frecuente de manos, el uso de tapabocas en espacios cerrados o con aglomeración de personas, la adecuada ventilación de los ambientes y evitar la exposición prolongada al frío, sobre todo en niños, adultos mayores y personas con enfermedades preexistentes.

Además, se recomienda mantener hábitos saludables, consumir alimentos ricos en vitamina C, abrigarse adecuadamente y acudir al médico si se tiene cualquier síntoma de infección respiratoria, como fiebre persistente, tos, dolor de garganta o dificultad respiratoria.

Actualmente, las vacunas siguen disponibles en los 69 centros asistenciales del departamento de Cordillera, y las autoridades sanitarias insisten en que la inmunización es gratuita, segura y fundamental para atravesar la temporada invernal con mayor protección.

Testimonio ciudadano

En uno de los vacunatorios habilitados, doña Feliciana González (67), oriunda de Atyrá, manifestó que acude cada año con su familia al Hospital de Caacupé para hacer sus análisis y aplicarse la vacuna contra la gripe.

“Hace años tuve una neumonía por no cuidarme, desde entonces no falto nunca a vacunarme. No duele nada y uno se queda más tranquilo”, expresó.

Las autoridades reiteraron que el llamado es para toda la comunidad y que mantenerse protegido mediante la vacunación y los cuidados básicos puede marcar la diferencia en esta temporada invernal.

