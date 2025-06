¡A sacar las visas!: Embajada de EE.UU. celebró la victoria albirroja rumbo al Mundial

La emoción por el gran triunfo de Paraguay ante Uruguay trascendió fronteras. La Embajada de Estados Unidos en Paraguay se sumó a los festejos albirrojos con una efusiva publicación en redes sociales, celebrando el paso firme del conjunto nacional hacia el Mundial 2026, que tendrá como una de sus sedes al país norteamericano.

“No nos paramos de emocionar. Tan cerca, que el rugido ya lo escuchamos desde casa. ¡Vamos Paraguay!”, escribió la cuenta oficial de la embajada en la red social X, acompañando el mensaje con imágenes alusivas al partido.

La Albirroja derrotó por 2-0 a Uruguay en un vibrante partido que dejó al combinado dirigido por Gustavo Alfaro en la tercera posición de la tabla, con 24 puntos, y con la clasificación prácticamente en las manos. Si bien aún no está matemáticamente sellada, una sola victoria más podría devolver a Paraguay al mayor escenario del fútbol mundial, luego de 16 años de ausencia.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El gesto de la embajada fue recibido con entusiasmo por los hinchas, que no tardaron en reaccionar con humor y emoción. Las redes se llenaron de comentarios como:“¡Ya quiero mi visa!”,“¿Me pueden dar ya la visa así nomás?”,o el mensaje de @ragazzoGumarelo, que publicó: “¡Me preparan la VISA chicos!!! See you over there!! (sic)”, reflejando el fervor y la ilusión de miles de paraguayos que sueñan con ver a la selección en el Mundial.

Lea más: Palma se tiñe de rojo y blanco: euforia albirroja tras gran victoria ante Uruguay

Sedes del mundial

El Mundial 2026 será organizado en conjunto por Estados Unidos, Canadá y México, y cada vez suena más fuerte la posibilidad de que miles de paraguayos acompañen a la Albirroja en suelo norteamericano, si se concreta la tan ansiada clasificación.