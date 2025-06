La “Garra Guaraní”, cada vez más cerca de volver al mundial

El primer tiempo fue el “duelo de garras”, anticipado en la previa por Gustavo Alfaro, encuentro ya conocido por su intensidad en las Eliminatorias Sudamericanas, que comenzó con un trámite áspero y una incómoda congestión en la mitad de la cancha, sobre todo durante los primeros diez minutos, la zona medular se convirtió en un verdadero campo de batalla. Allí, la imponente presencia de Andrés Cubas, fue crucial. El volante de Vancouver Whitecaps, se complementó a la perfección con Matías Galarza y un Diego Gómez (del Brighton) que, en un rol más táctico, se adaptó al juego colectivo, limitando sus habituales incursiones ofensivas y asociación con los atacantes.

La Albirroja logró sacudirse la incomodidad inicial y, gradualmente, comenzó a dirigir el peligro a la portería celeste, generando la primera gran oportunidad del partido. La acción más clara hasta ese momento nació de un despeje vital de Gustavo Gómez, que encontró a Tony Sanabria, quien de espaldas al arco, ejecutó un pragmático y rápido giro que desarticuló la presión de la férrea dupla medular charrúa, para luego habilitar a Miguel Almirón, este con una finta magistral, dejó tendido en el césped al experimentado José María Giménez, abriendo el espacio justo para el zurdazo que pretendía ser colocado, pero encontró la buena ubicación del portero Santiago Mele quien embolsó el esférico.

Esa aproximación fue la antesala de la primera gran emoción del partido. Antes de cumplirse el primer cuarto de hora, la Albirroja logró entonar el “grito sagrado” en el Defensores del Chaco. El tanto nació de una recuperación en la zona medular de Julio Enciso, quien rápidamente extendió el pase a Tony Sanabria, este con un ingenioso taco, activó el sprint de Miguel Almirón para nuevamente poner en escena el hombre del Ipswich, quien ganó la línea de fondo por izquierda y metió un centro “pinchado” que encontró en el área a Ugarte, el charrúa, su intento de despeje, descolocó a la última línea celeste, elevando el esférico para la llegada de Matías Galarza. El volante Talleres se elevó, aprovechando la salida en falso del portero Mele, y con un cabezazo certero, depositó el balón en el fondo de la red, desatando la euforia colectiva en Sajonia.

Paraguay rápidamente entendió que la clave para generar peligro residía en la recuperación y la transición dinámica. Un claro ejemplo de eso se vio cuando Julio Enciso, con gran solidaridad, presionó la salida de Ronald Araújo, recuperó el esférico y buscó asociarse con Diego Gómez, aunque esa jugada no prosperó. El encuentro, como es costumbre en estos duelos, volvió a su cauce natural: friccionado y luchado, donde ambos equipos “sacaban chispas” en cada disputa. En este contexto, la labor del árbitro Darío Herrera fue sobresaliente, el argentino demostró una correcta interpretación de las características de ambos equipos y del estilo del partido. Lejos de sancionar las “faltitas”, dejó jugar y dio rienda suelta a las famosas “garras” charrúa y guaraní, permitiendo que la intensidad fuera la protagonista del encuentro.

La segunda mitad comenzó con la misma tónica de la primera: un partido muy disputado y con pocas situaciones claras de gol durante un largo tramo. El arquero “Gatito” Fernández demostró que la confianza es plena con la albirroja puesta, transmitiendo seguridad a sus compañeros en cada una de sus intervenciones. Su destacada labor fue complementada de manera extraordinaria por la solidez de la dupla de zagueros y el incansable trabajo del “soldado” Andrés Cubas en el mediocampo. Pasada la hora de partido, la Albirroja se encontró nuevamente con otra clara oportunidad de gol. Esta vez, la jugada se originó con otra recuperación en el mediocampo de Miguel Almirón, quien rápidamente prolongó el avance hacia Julio Enciso, el joven talento, sin oposición en la frontal del área, avanzó unos metros y sacó un zurdazo que pasó rozando el poste derecho del arquero Santiago Mele.

En el último cuarto de hora, Paraguay demostró su ambición por duplicar la diferencia en el marcador, haciendo gala de una de sus variantes históricas: el poderío aéreo. Una vez más, esta fortaleza se hizo presente a través de un tiro de esquina ejecutado por Miguel Almirón, con un centro cerrado dirigido al segundo poste. Allí, donde apareció el capitán Gustavo Gómez para elevarse más que Josema Giménez y conectar un testazo certero desde un ángulo cerrado. Sin embargo, el balón fue a impactar caprichosamente en el larguero, negándole a la Albirroja la oportunidad de ampliar su ventaja y dejando a los hinchas con el grito de gol ahogado.

Luego de salvarse del segundo gol, la Celeste repuso el saque de meta, intentando construir desde abajo. Sin embargo, la presión albirroja, implacable incluso en los minutos finales, volvió a ser decisiva. Nahitan Nández, agobiado por la marca, jugó un balón comprometido hacia el área celeste para Ronald Araújo. El zaguero charrúa, dejando nuevamente en evidencia su dificultad para jugar por abajo, controló de forma deficiente. Este error fue capitalizado de inmediato por Julio Enciso, quien estando al acecho le arrebató el esférico y cuando se enfilaba al cara a cara con el portero Santiago Mele, fue derribado dentro del área por el propio defensor del Barcelona. El árbitro Darío Herrera no dudó y sancionó la pena máxima.

El encargado de ejecutar la gran oportunidad fue el propio Julio Enciso, quien, con una frialdad notable, capitalizó la pena máxima con un tiro cruzado y rasante dirigido al costado derecho de Santiago Mele, quien se había jugado al lado opuesto, y finalmente solo tuvo resignarse a observar el balón anidándose en el fondo de la red. Este gol desató una explosión de alegría en el Defensores del Chaco, donde la afición, eufórica, comenzó a corear “el que no salta no va al mundial”. Con estos tres puntos vitales, la Selección Paraguaya, comandada por el “Cazador de Utopías Imposibles”, Gustavo Alfaro, se acerca cada vez más a su anhelado objetivo: clasificar al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026, una cita a la que no asisten desde hace 16 años.