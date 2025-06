Influenza: alertan sobre contagios masivos y critican campaña de vacunación de Salud

A través de sus redes, la exsenadora Desirée Masi expresó su preocupación por la gran cantidad de contagios y cuadros graves de influenza que se están registrando a nivel país.

Contó el caso de dos personas jóvenes, de 18 y 23 años, que acudieron a los hospitales con dificultad respiratoria y tuvieron que ser intubadas. Destacó que ninguna de las dos estaba vacunada y ambas perdieron la vida.

Lea más: Virus respiratorio: marcado aumento en consultas y pacientes hospitalizados, alertan

Una era de Ciudad del Este y la otra del departamento Central. “Está dando muy fuerte y todos están contagiando a todos“, lamentó la doctora.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En ese contexto, lamentó que se esté registrando contagio masivo en aulas.

Falta conciencia y educación

La profesional de la salud resaltó que hay muy baja cobertura de vacunación contra influenza, pese a que existen numerosas vacunas disponibles. Indicó que hay muchos negacionistas.

Lea más: Consultas por virus respiratorio aumentaron más del 50%: instan a la vacunación

“Al parecer, muchos médicos están cansados de advertir, porque les caen unos tarados a insultar y ya no hablan del pico de enfermedades respiratorias y el Ministerio de Salud no hace campaña seria. Ni hablar de Ministerio de Educación, todos contagiando a todos”, manifestó en sus redes.

Manifestó que “alguien tiene que concientizar y educar”, ante la ausencia “casi total” del Ministerio de Salud Pública (MSPyBS)y el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).

Lea más: Vacunas contra la influenza: instan a ciudadanía a acudir a los vacunatorios

Señaló que comunicar en salud no es solamente publicar en redes o brindar entrevistas ante la prensa.

“La cobertura es bajísima y no existe campaña. Campaña no es poner en redes. ¿El MEC? No existe filtro, niños y docentes enfermos y como si nada. No ventilan, no piden mascarillas aun con síntomas", cuestionó Masi.