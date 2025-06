Exsenador argentino y su secretaria afrontarán preliminar desde el 24 de junio

El ex senador argentino Edgardo Darío Kueider y su secretaria afrontarán, desde el próximo martes 24 de junio, audiencia preliminar ante el juez Humberto Otazú. Ambos fueron acusados por el Ministerio Público por contrabando al intentar introducir US$ 211.102, G. 640.000 y 3.900.000 pesos argentinos, no declarados, al territorio paraguayo.