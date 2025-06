Video: catalana se sorprende por estado “deplorable y decadente” de la plaza de la Municipalidad de Asunción

Marta Vara Tarin es una catalana, de España, que vive en Paraguay y muestra en sus cuentas de las redes sociales Instagram y Tik Tok como es su vida en el país. El día de hoy publicó un video en el que se sorprendió el estado deplorable en el que se encuentra la plaza de la misma Municipalidad de Asunción.

“Yo he salido a dar un paseíto por aquí por el barrio y me he encontrado con el Ayuntamiento (Municipalidad) de Asunción. Y bueno, he dicho, ‘vamos a ver la plaza del ayuntamiento’. Esperándome, pues, la típica plaza de ayuntamiento que haga honor al ayuntamiento de la ciudad y de la capital en concreto. Bueno, esta es la plaza del ayuntamiento, ya me diréis qué os parece”, cuenta en el video.

En las imágenes que captó se ve como la estructura de hormigón que está en la plaza tiene hierros, además delas ruedas de goma rotas, el columpio roto y el estado de abandono del espacio público.

“Esta es la plaza de la Municipalidad de Asunción. La verdad es que me parece un poco fuerte que una institución tan importante se permita el lujo de tener la plaza en este estado deplorable y decadente”, sentencia.

Comparó plaza con jardín de otras instituciones

La mujer de Cataluña incluso lamentó que quienes van a trabajar a la Municipalidad de Asunción, o incluso a los funcionarios municipales que se encargan de la limpieza, no les dé vergüenza ver el estado de la plaza.

“Es muy fuerte que la gente que viene aquí a trabajar cada día no le dé vergüenza el ver esta plaza todos los días y decir ‘esta es la plaza que lleva el nombre de la municipalidad’, que en teoría tiene que representar un poco el estatus del tema y bueno, y que sea, pues, esto que acabamos de ver. La verdad me da que pensar bastante. Institución pública y te da igual esto, no lo sé, me da bastante que pensar. Así que, señores, pónganse las pilas”, aseveró.

Por último, comparó el estado de la plaza con el patio de dos instituciones públicas que se encuentran frente a la misma, las cuales están en condiciones de mayor cuidado tras las rejas.

“Ah, y bueno, luego, por otro lado, veo esto, que también me sorprende. Esto es justo enfrente. Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario. Un jardín super bien cuidadito con su entrada magnífica y al lado hay otra institución que también está super bien cuidada. O sea, esto vemos a este lado de la acera y esto vemos al otro lado de la acera. Bueno. Bastante chocante a mi parecer”, concluye.