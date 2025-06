Sajonia: denuncian que caño roto de Essap pone en riesgo a viviendas

Un caño roto en Carreteros del Chaco y Juan León Mallorquín, barrio Sajonia, ya rompió gran parte de la vereda y está ocasionando un gran pozo. Según relataron los vecinos, llevan más de un año haciendo los reportes a la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap), pero no se soluciona el problema.

“Tengo un cuaderno lleno de los números de reclamos. Esta pérdida es en la vena principal que alimenta toda la calle, toda la cuadra no tiene presión. La pérdida está entrando bajo la tierra, entra en la propiedad y está entrando bajo el cimiento de la casa. Al hundirse será un efecto dominó, al caerse una parte de la pared puede venir todo abajo”, enfatizó uno de los vecinos, Blas Torres.

Lea más: Essap recibe entre 80 a 120 reclamos diarios por pérdidas de agua: ¿cuáles son los canales habilitados para reportar?

Contó que inclusive pensó en darle una “propina” a las cuadrillas de la Essap que se encuentran trabajando en otras zonas, pues ya no sabe cómo hacer para tener una solución. “Ya no podemos entrar ni salir, yo tengo problema de la ciática, camino muy poco, tengo miedo de que al salir me pueda caer. Hay mucha gente así, casi toda Asunción está así”, lamentó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Responsabilizan al presidente de la Essap

Relató que funcionarios de la Municipalidad de Asunción acudieron a tapar un bache sobre la pérdida de agua, pero el caño roto sigue perdiendo. “Hicimos un montón de reclamos y nadie hace caso”, aseguró.

Lea más: Essap pierde el 50% del agua que distribuye a causa de los caños rotos

La pérdida de agua ya rompió la vereda y el temor es que siga avanzando el agua hacia las viviendas. “Acá es un arroyo, nosotros le responsabilizamos al presidente de la Essap, el señor Luis Fenando Bernal. Se cae nuestra casa y él va a tener que venir a levantarla de vuelta. Por lo tanto, le pedimos con urgencia que vengan a solucionar el problema”, enfatizó don Blas.