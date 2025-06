Video: el triste relato del hijo cuyo padre murió atropellado en Fernando de la Mora

Facundo Torales (72) falleció ayer tras ser embestido con violencia por un automóvil en el barrio Ita Ka’aguy de Fernando de la Mora. El vehículo estaba conducido por Axel Yúnior Dávalos Brizuela (23), quien fue detenido y dio positivo al alcotest.

El conductor perdió el control de su vehículo y terminó impactando contra la víctima, según se observa en cámaras de circuito cerrado de televisión (CCTV) que captaron el hecho, que ocurrió la tarde de ayer, en pleno Día del Padre.

“Prácticamente, cuando estaba terminando el Día del Padre sucedió todo. No le deseo a nadie lo que estoy pasando con familia”, dijo entre lágrimas Rolando Torales, hijo de la víctima.

Su padre fue al supermercado

Relató que ayer se encontraba en la vivienda de sus progenitores, donde fue a festejar el Día del Padre.

Luego del almuerzo, él tomó una siesta y al despertarse, cerca de las 16:00, consultó por su padre. Su madre, según indicó, le informó que fue al supermercado a comprar productos para la merienda.

Contó que, tras ello, escuchó un ruido proveniente de la calle, aparentemente de un accidente de tránsito. Salió del interior de la vivienda a verificar lo ocurrido y ya vio a su padre, tendido frente al portón de su casa, tras ser embestido por el automóvil.

El accidente se produjo en la esquina de la vivienda de la víctima, cuando esta estaba a punto de llegar del supermercado, precisó el hijo.

Tardaron en brindarle asistencia

Rolando cuestionó que tardaron en brindarle asistencia a su padre, quien -aseveró- aún seguía con vida tras el hecho.

“Cuarenta y cinco minutos llamé a la Policía. Nunca nadie me atendió. Yo calculo que si venían antes le iban a salvar la vida. Murió en mis brazos”, lamentó.

Denunció que, inmediatamente tras el siniestro, llamó de forma insistente al 911 de la Policía Nacional y a los Bomberos Voluntarios, pero no recibía respuestas.

Además de tardar, primero asistieron a responsables

Acotó que, una vez que llegaron al sitio los encargados de brindar asistencia, se centraron en atender a los ocupantes del vehículo antes que a su padre, quien -dijo- se encontraban aún con vida.

“Nadie me atendía. Yo le hablaba y le gritaba a mi papá, él me miraba y parecía que me quería hablar, pero no podía. Tras 40 a 45 minutos, él estaba vivo todavía. Vinieron los policías y bomberos, pero primero le socorrieron a los asesinos y no a mi papá, mientras él seguía con vida”, lamentó.

Le ofrecieron G. 3 millones

El hijo de la víctima mencionó que luego del accidente, los familiares del conductor, quienes -dijo- residen a tres cuadras aproximadamente de la casa de sus padres, se acercaron hasta él y le ofrecieron G. 3 millones para que el caso “termine en el oparei”.

No obstante, Rolando resaltó que exigirá justicia hasta que los responsables sean enjuiciados y castigados penalmente por lo ocurrido.

“No se puede quedar de balde. Como se dice que no hay justicia acá en Paraguay, ojalá la Justicia divina esté a mi favor y no se quede de balde, porque justo en el Día del Padre le entierro a mi papá”, mencionó a la 1080 AM.

Rolando, asimismo, reveló que el conductor del accidente habría perdido el control de su vehículo a causa de la velocidad alta a la que circulaba, ya que -mencionó- al parecer estaba huyendo de otro siniestro vial que protagonizó previamente, al rozarle a una camioneta.