Barrio de Capiatá está aislado por pésimo estado de calles

De 16 a 17 cuadras de calles de tierra son intransitables en el barrio Parque del Sur, compañía 7, a la altura del km23 D027 -o exRuta 1- de Capiatá, según pudo comprobar un equipo de ABC TV.

Los vecinos, cansados de la situación, denunciaron que están prácticamente “aislados” debido a las malas condiciones de las calles.

Agregaron que, en días de lluvias, estas se vuelven -además de intransitables- peligrosas, por lo que los niños no pueden ir a la escuela.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Escuela y colegio Santa Rita de Cassia abandonada y en peligro de derrumbe

Autoridades hacen “promesas” para elecciones

“Una sola entrada hay y si no conocés no vas a llegar. No tenemos calle para salir ni socorrernos”, lamentó uno de los vecinos.

Comentó que las autoridades “raspan” los caminos como medida provisoria, pero tras las lluvias estos nuevamente se “rompen”.

A la vez, denunció que proyectos de empedrar los caminos solamente surgen en épocas electorales. Sin embargo, una vez que se realizan los comicios, las autoridades desaparecen. “Somos un barrio olvidado”, mencionó.

Por su parte, una de las vecinas denunció que desde hace 10 años la situación se mantiene y no hallan soluciones con la autoridad local ni central.

Ni Bolt quiere ingresar

Los vecinos también lamentaron que vehículos particulares no puedan ingresar a la zona.

Añadieron que están prácticamente sin medios de transporte porque ni a los conductores de plataformas pueden recurrir porque estos no se animan a ingresar.