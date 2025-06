Continuas lluvias afectan al sector productivo de Santa Rosa, Misiones

La productora Martha Pavón dijo que las lluvias que se vienen registrando desde la semana pasada están terminando de destruir los pocos cultivos que se salvaron del fuerte temporal registrado a finales de mayo último. Productos como choclo, mandioca, maní, batata, tomates, en algunos casos cebolla en bulbos, como también hortalizas, están sufriendo las consecuencias del exceso de agua.

El fenómeno climático afecta a unas 350 familias que forman parte de la Comisión de Desarrollo y Fomento San Roque de Santa Rosa, Misiones. Las mismas dependen directamente de la agricultura familiar para conseguir el sustento diario, declaró.

También mencionó que se sienten con las manos atadas. “Estamos perdiendo nuestra producción. En mi caso tenía mucho choclo para comercializar, pero ahora está comenzando a fermentar. Sinceramente, digo que no sabemos qué se puede hacer porque las lluvias no paran”, indicó.

El municipio o la Gobernación suelen declarar emergencia agrícola en este tipo de situaciones, pero todo queda en los papeles porque la asistencia nunca llega. Agregó que el Ministerio de Agricultura nunca aparece por Santa Rosa, Misiones; “siempre digo que este ministro (Carlos Giménez Gaona) no representa a los campesinos”.

Al mismo tiempo, mencionó que hacer gestiones ante el MAG es una pérdida de tiempo porque no se consigue nada a favor de los agricultores.

“Sería interesante que el ministro explique qué hace con los recursos que tendrían que ser destinados a beneficios reales para familias campesinas, y no solo en cursos de capacitación que no sirven de nada si no se cuenta con el acompañamiento de la institución y las herramientas necesarias para el desarrollo de los productores”, dijo.

