Parque Carlos Antonio López: artistas piden suspender obras del mural y SNC confirma intervención

La Junta Directiva de Artistas Visuales del Paraguay Asociados (Avispa) expresó su “gran preocupación” por la intervención a la escultura del maestro Hermann Guggiari en el Parque Carlos Antonio López de Asunción.

“Este acto podría tipificarse como un atentado a la Ley 5621/16 de Protección al Patrimonio Nacional, por lo que urgimos a la SNC para que solicite a la Municipalidad de Asunción la inmediata suspensión de la intervención actual y la realización de los trabajos pertinentes de restauración y mantenimiento en debida forma de dicho monumento”, es lo que solicitan mediante una nota remitida a la Secretaría Nacional de Cultura.

Al respecto, la ministra de la SNC, Adriana Ortiz Semidei, confirmó que tomaron conocimiento del hecho mediante las redes sociales y adelantó que el lunes se enviará una nota a la Municipalidad de Asunción.

“El lunes, porque hoy ya no podemos, vamos a enviar una nota para conocer más detalles. Vamos a verificar in situ con el equipo de patrimonio; nosotros no tuvimos ningún tipo de comunicación y sería una buena manera de trabajar (con las Municipalidades). Siempre que corresponda vamos a trabajar para salvaguardar”, apuntó.

SNC no descarta reversión

Otro punto que mencionó la ministra es que “siempre y cuando se pueda”, el mejor escenario es revertir la obra a su estado original.

“Se trata de la obra de uno de los artistas más emblemáticos del Paraguay. Agradezco a la ciudadanía que esté atenta y nos ayuda a estar más cerca también. La Municipalidad es un ente autónomo, tiene sus propias leyes y el que salvaguarda su patrimonio es cada municipio, pero hoy tomamos conocimiento y vamos a intervenir“, agregó en comunicación con ABC Color.

Por su parte, el encargado, José Quevedo, aseguró que la obra está a cargo de la Dirección de Acción Cultural de la comuna capitalina y forma parte de una “revitalización general en el acceso principal del Parque”.

“El mural está elaborado con la técnica del mosaiquismo para intentar ser más permanente. La idea es reforzar el sentido de nacionalismo de la época de Don Carlos. Usamos la base/pared para indicar el nombre del parque y de paso destacar la figura. Ya en breve retomaremos las obras con nuevos camineros, iluminación, jardinería, indicaciones y datos en códigos QR“, alegó.

