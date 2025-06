Polémico video de pastor Agüero Esgaib sobre ausencia de la figura paterna

El pastor Emilio Agüero Esgaib, de la iglesia Más Que Vencedores (MQV) compartió un fragmento de su prédica a través de las redes sociales. En un video que se titula “Cómo ser un buen padre”, habló sobre la ausencia de los papás en el hogar.

“Vos llegás a una casa de una chica, donde solamente está su mamá, o vive sola (aplauso) cancha libre, en tu corazón. Hay un varón ahí en esa casa y cambió el panorama”, manifestó.

Luego, recreó cómo serían las conversaciones entre un “pretendiente” y una chica cuyo padre no está en el hogar, comparándolo con cómo sería si estuviera presente el papá en casa.

“No es más que te sentís tan pe re pe pe (libre). No, como hombre, te digo. Vos llegás a una chica donde ella está: ‘Hola, ¿qué tal?’. ‘¿Y tu papá?’. ‘No no está, vivimos solas’. ‘Mamá, salgo con mi novio’, ‘Chau mi amor’. Uuuh, en bandeja“, expresó dando a entender así que supuestamente una mamá ni siquiera hace preguntas ni pone límites.

Al contrario, con su relato afirmó que solo un padre sabe cómo imponer el respeto. “Llegás a la casa: ‘Hola mi amor, qué tal, papá quiere conocerte’. ‘¿Qué tal joven? Adelante’. ¡Hijole! Otra cosa esto es. ‘Vas a salir con mi hija. A ver, ¿a dónde te vas? ¿Qué hacés? ¿A qué te dedicás? ¿Quién es tu papá, tu mamá, tu familia? Sabés que mi rey, te pido por favor que a tal hora estés de vuelta y le respetás a mi hija, por favor, con toda confianza te doy, ella es lo más importante que tengo en mi vida, si ella confía en vos yo voy a darte ese crédito, pero te voy a estar mirando’. No es así nomás. Es un filtro″, declaró.

¿Qué le respondieron al pastor Agüero?

El video ya tiene miles de reacciones y comentarios. La gente respondió de manera bastante variada.

“No estoy de acuerdo porque en mi casa somos mis hijos y yo sola y yo te puedo asegurar que sus amigos se encuadran delante de mí por el respeto que me tienen... Hay casas, querido Pastor, donde igual con una figura masculina ohopa (se van todo) de bandeja. Todo depende del los límites y valores que les enseñes a tus hijos", expresó Lucero Zayas en un comentario que ya tiene 260 “Me gusta”.

Así mismo, Maggali Fleitas le señaló al pastor que debería apuntar a los hombres. “Críen hombres que sepan respetar en su corazón y sus actos, sin importar que el papá este o no esté. Porque es una realidad también que el papá ya casi no está, estando incluso en la casa. Y cambien esa configuración... todo eso lo hace una mamá en forma excelente, ser un filtro. Y si se habla desde el punto de vista del hombre, pues críen varones configurados en ese respeto ya”, manifestó Maggali Fleitas.

Por otra parte, otros le recordaron que muchas veces la figura del hombre en la casa es la que menos confianza trae. “Le invito a que le dé una hojeada a las estadísticas de abuso sexual en niñas y adolescentes, el 80% fueron perpetrados por padres biológicos y padrastros ¡Sorprise! Hay pisar tierra de vez en cuando pastor”, manifestó Aby González.

La misma agregó su preocupación por el enfoque mal dirigido. “En este caso me preocupa que usted siendo ‘pastor y hombre de Dios’ hable como ‘hombre’ diciendo que te sentís totalmente en la libertad de servirte en bandeja a una mujer, por carecer de figura paterna en vez de pensar todo lo contrario, ‘ya la decepcionó un hombre su padre, ahora me toca demostrarle con respeto que no seré lo mismo con nuestros hijos el día de mañana’”, expresó.

Por otro lado, los seguidores de su iglesia salieron al paso para defenderlo y asegurar que la prédica estaba específicamente dirigida al varón y a cómo debe asumir su rol presencial de padre en la casa. También invitaron a ver todo el video en la cuenta de Youtube de la Iglesia y no quedarse solo con un fragmento del mismo.