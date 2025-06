Virus respiratorio registra el 65% de las consultas en el Hospital San Pablo

El Ministerio de Salud Pública (MSPBS) informó que la semana pasada, se atendió cerca de 50 mil consultas por virus respiratorio en los servicios de todo el país. En la mayoría de los casos, por Influenza A.

En el Hospital Materno Infantil San Pablo, también se registra un incremento importante de atenciones a pacientes con síntomas respiratorios, pese a que la especialidad médica de este servicio es la atención obstétrica. Así indicó a ABC el doctor Vicente Vega, director médico del hospital.

“Aumentaron las consultas por cuadros respiratorios en las urgencias. En comparación al año pasado, estamos casi igual, pero en comparación a las semanas pasadas, hay un aumento de consultas respiratorias”, aseguró el médico.

Hospital San Pablo: el 65% de las consultas es por virus respiratorio

A ser un hospital materno infantil, el doctor Vega explicó que el servicio está orientado a la atención de pacientes obstétricas. Sin embargo, dijo que pese a esto, tienen un espacio para la atención de otras patologías.

“Nuestro enfoque siempre es la paciente obstétrica, pero tenemos un espacio para consultas de pacientes adultos en general, tanto en urgencias, como en consultorios de clínica médica, tanto por la mañana, por la tarde y hay días en que tenemos a la noche también”, aseguró.

El médico detalló que actualmente, en el Hospital Materno Infantil San Pablo, se está atendiendo un promedio de 120 pacientes adultos por día en clínica médica y, que de estas atenciones, el 65% es por cuadros respiratorios. “En pediatría es la misma cosa; ayer se tuvo 99 consultas, de las cuales el 70% aproximadamente, fue por cuadros respiratorios”, afirmó.

El doctor Vega aclaró que el servicio no dispone de salas de internación para otras situaciones que no sean obstétricas, pero que como hospital, se brinda al enfermo los primeros auxilios y, en caso de ser necesario, se pide la derivación a otro hospital. “Entre las pacientes obstétricas tenemos hospitalizadas por cuadros respiratorios, pero no en gran cantidad”, puntualizó.