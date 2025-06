Preocupa suba de internaciones pediátricas por problemas respiratorios

Ser conscientes de que el país ingresa en la temporada de los virus respiratorios y de días fríos es importante para entender el motivo del aumento de los cuadros respiratorios registrados por el Ministerio de Salud Pública (MSP), según explicó el doctor Ernesto Weber de la Sociedad Paraguaya de Pediatría.

“El Ministerio de Salud está informando un aumento de los casos de influenza A en las últimas 9 semanas y en las últimas 6 semanas están informando un crecimiento sostenido de virus sincitial respiratorio. Tenemos 145 personas fallecidas por Erag, que son enfermedades respiratorias agudas graves, la mayoría de ellas por influenza A, por rinovirus y por COVID”, sostuvo.

Aseguró que ninguno de 145 fallecidos estaba inmunizado contra la influenza A, cuya vacuna se encuentra libre y disponible gratis en el país, así como también la de la influenza B, la del virus sincitial respiratorio y la del COVID-19.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“La mayoría de nuestros niños están cayendo por influenza y por virus sincitial respiratorio. Siempre los grupos los mayores de 60 años son los más afectados y los menores de 2 años son los más afectados. En las hospitalizaciones el 51% son niños en esta última semana, 49% adultos”, agregó.

Lea más: Cambios bruscos de temperatura incrementan enfermedades respiratorias en niños y adultos

Internaciones por falta de vacunas

Insistió que ingresar a terapia intensiva implica que toda una familia se traslade del interior del país, por lo que deja de trabajar, los otros hijos se quedan con los vecinos de la zona, o quedan a cargo de tíos, abuelos, entre otros.

“Sabemos que la disponibilidad de terapia intensiva en las ciudades grandes nomás hay, Ciudad del Este, Encarnación, tal vez un poco en Villarrica, pero después es todo en Asunción”, aseveró.

Agregó que algunas de las complicaciones de los virus respiratorios, como la influenza, es la miocarditis, ya que como afecta a los músculos del cuerpo, también afecta al corazón, que es un músculo. Otra de las complicaciones es la precipitación de la cantidad de glóbulos blancos, que son los encargados de las defensas del cuerpo, por lo que quedamos expuestos a otros virus y bacterias.

“El ministerio empezó en el mes de abril la inmunización contra influenza y contra el virus sincitial respiratorio, que es un anticuerpo monoclonal que se llama Nirsevimab. Es el segundo país después de Chile, yo hago un poco esta referencia porque para todos los que trabajamos en el ámbito de salud, Chile es nuestro norte. De 1400, es un lujo, es decir, no murió ni un bebé por virus sincitial. El año pasado nosotros tuvimos 15 o 16, no recuerdo bien, pero 15 o 16 recién nacidos fallecidos”, detalló.

Lea más: ¿Qué virus respiratorios circulan en Paraguay? Estos son los que están en aumento

Diferencias entre alergia y gripe

Insistió en que las personas deben inmunizarse e inmunizar a sus hijos contra los virus respiratorios aplicándose las vacunas disponibles en el sistema nacional de vacunación, para lo que pueden ingresar a vacunante.org.py para conocer cuáles están disponibles y donde pueden aplicarse, de acuerdo a los horarios de habilitación, o llamando gratuitamente al 138.

Recordó que en Paraguay el sistema de vacunación se registra a través del sistema informático, al que se puede acceder a través de la página web.

“Tenemos que capitalizar todo lo que aprendimos en la época de la pandemia. El lavado de manos es sumamente importante. El usar tapaboca cuando uno está con un cuadro respiratorio con moco y salivando o tosiendo, estornudando, es muy importante no solamente para cuidarse uno, sino para cuidarle a la comunidad, para cuidarle a la persona que está al lado tuyo”, recordó.

Por último, enfatizó en que la principal diferencia entre una alergia y un cuadro respiratorio es la fiebre, además de que la mayoría de los niños o de las mamás ya saben que su hijo es alérgico y cómo se manifiesta, como por ejemplo, cuando se levanta en la mañana congestionado, estornuda dos, tres veces o cinco veces o seis veces y le va pasando con el transcurso del día.

Lea más: Aumento de internados por infecciones respiratorias en todo el país

“Tal vez tiene un poco de moco, un moco transparente, el niño ojeroso, le pica su ojo, lagrimea, pero es el niño que está en buen estado general y la mamá ya sabe que es un niño alérgico, que tiene una rinitis alérgica o tiene un asma o tiene algún tipo de manifestación. El niño que está con un cuadro respiratorio, primero que generalmente tiene fiebre. El alérgico no tiene por qué tener fiebre, porque no es un cuadro infeccioso. Entonces, el niño que tiene fiebre tiene un moco, ese moco sobre todo si se pone amarillento, verdoso es porque ahí hay algo más que resfrío, que alergia. Aparte, mal estado general, kaigüe, cansado, no quiere comer, pilai, mal humor, no es como el niño alérgico”, concluyó.

Actualmente, según datos que manejan desde el Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) más de 15.000 personas en la última semana, alcanzando un total de 1.060.000 personas inmunizadas en lo que va del año. La meta es lograr las 1.500.000 personas inmunizadas, según indicaron desde la cartera de Estado.