Heladas a nivel país: MAG aún recaba datos sobre daños en cultivos

Las temperaturas extremadamente bajas registradas hoy causaron heladas en varias zonas del país. El Ministerio de Agricultura y Ganadería emitió varias recomendaciones a ganaderos y productores agrícolas, para que los golpes de las bajas temperaturas les afecten lo menos posible.

“Las bajas temperaturas se dieron prácticamente a nivel país, de eso no hay duda. Lo que sí tuvo mayor incidencia en la región sur, sureste y centro, además de la parte este de Canindeyú”, comenzó explicando Edgar Mayeregger, de la Dirección de Gestión de Riesgos del Ministerio de Agricultura y Ganadería,

Seguido recordó:“Nosotros generamos nuestra alerta desde el día 19 de junio y generamos informaciones para que los técnicos y productores puedan implementar las medidas para minimizar el impacto”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Lo que vimos y con mucha fuerza fue que afectó a la zona de producción de tomate, en Caaguazú y Salto del Guairá. La gente que tomó precauciones prácticamente no tuvieron inconvenientes. Aquellos que no cuidaron o que no siguieron las recomendaciones, evidentemente tuvieron mayores pérdidas, que es lo que la gente de campo está reportando”, comentó Mayeregger.

Lea más: Riesgo de heladas: las recomendaciones del MAG para proteger cultivos y ganado del frío extremo

Con relación a la cantidad de pérdida de cultivos, sostuvo que por el momento no se puede cuantificar. “La cantidad no podemos saber todavía por qué el impacto de una helada se evalúa recién dos o tres días después de haber pasado el evento y nosotros tenemos todavía riesgos de helada mañana”.

Recomendaciones

Ante la eventualidad de nuevas heladas, el Ministerio de Agricultura y Ganadería recomienda a los productores: