Hospital de Clínicas: denuncian carencias sanitarias y persecución a médicos residentes

En 2024, el doctor Italo Flecha asumió la presidencia de la Asociación de Residentes del Hospital de Clínicas, momento desde el cual -afirma- comenzó a denunciar ciertas irregularidades que tenían que ver con los derechos de los médicos en formación en el centro médico, dependiente de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Asunción (UNA).

Flecha mencionó, por ejemplo, que los residentes eran objeto de medidas arbitrarias mediante el sistema de marcación horaria, que afirma era totalmente irregular. “Desde entonces, la asociación fue blanco de intentos sistemáticos de desestabilización, liderados por actores internos y externos, coaccionados por autoridades (del hospital) que buscaban manipular las asambleas, desacreditarme personalmente y silenciar nuestras denuncias”, contó el doctor.

Además de la persecución a residentes, el denunciante afirmó que otras irregularidades en el servicio del Hospital de Clínicas fueron motivo de reclamo por parte de la asociación, entre las que citó la escasez de los insumos básicos y medicamentos para los pacientes, la falta de reactivos en el área de laboratorio, entre otros.

El doctor Flecha aseguró que estas necesidades no solo perjudican la atención de los pacientes que llegan hasta el Hospital de Clínicas, sino que atrasa la formación de los residentes.

“En el laboratorios no hay insumos básicos, no hay reactivos. Existe una inoperatividad prolongada del servicio de imágenes; el tomógrafo no está funcionando hace un año, el resonador, el mamógrafo tampoco”, afirmó.

El médico mencionó también la falta de ambulancias y la inseguridad dentro del predio del hospital ubicado en San Lorenzo, así como el mal funcionamiento de los ascensores, uno de los cuales había provocado una herida en la cabeza de un una lactante de 6 meses. “Faltan elementos que son fundamentales, tanto para pacientes como para nuestra formación”, lamentó.

Médico denuncia persecución sistemática

Como consecuencia de estas denuncias, el médico asegura que desde hace tiempo es objeto de persecución, supuestamente impulsada por sectores afines al decanato. Indicó también que debido al hostigamiento sufrido, la Asociación de Residentes del Hospital de Clínicas dejó de existir.

Entre los hechos más graves, el médico habló sobre la supuesta persecución por por parte del director del Hospital de Clínicas, el doctor Jorge Giubbi, quién según la denuncia realizada por el doctor Flecha, coaccionó al familiar de una paciente, para que se presente una denuncia falsa en su contra.

“Posteriormente, la denunciante se retracto, retiró la denuncia y, denunció al propio director del hospital, que opera con venia del decano Oscar Cuenta Torres”, aseguró Flecha.

El médico resaltó que actualmente se registra un caso similar de persecución laboral contra otra funcionaria del hospital público, mencionando a la directora de Comunicación, Sara Núñez.

“Parece una seccional como se están manejando. Existen otras denuncias por las que hoy somos tapa de diario y es una vergüenza realmente que se estén manejando de esa forma. No busco privilegios, solamente exijo lo que nos corresponde a todos, la transparencia, el respeto al debido proceso y condiciones dignas para ejercer la medicina y formarnos como profesionales”, puntualizó el médico.